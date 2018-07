Termesztette és árulta is a füvet Miskolcon

A Miskolci Járásbíróság nyomozási bírája július 28-áig előzetes letartóztatásba helyezte azt a férfit, aki a megalapozott gyanú szerint június 26-át megelőzően kábítószernek minősülő anyagot – marihuánát – szerzett meg és azt kereskedelmi jelleggel, anyagi haszonszerzés céljából Miskolcon értékesített, lakcímén a csekély mennyiség felső határát meghaladó mennyiségű kannabisz növényt termesztett.

A gyanúsítottal szemben kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt indult büntetőeljárás. Amennyiben a férfi bűnössége megállapítható, úgy vele szemben akár 12 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, ezért a bíróság szerint a szökés, elrejtőzés veszélye fennáll. Csakúgy, mint annak a veszélye, hogy a további gyanúsított-társak, tanúk befolyásolásával, esetleges megfélemlítésével a bizonyítást veszélyeztetné. Tartani lehet attól is, hogy a gyanúsított az előkészített bűncselekményt véghezvinné. A határozat nem jogerős, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be.

ÉM

