Termelői nap öko módra az őszi Erzsébet téren Miskolcon

A sokak által kedvelt, havonta megtartott termelői napon számos érdekességgel, köztük terménybemutatóval, tartósító pályázattal és a helyi termelők eredményeit bemutató fotókiállítással készült az Ökológiai Intézet.

– Reggel meghirdettünk az intézet Öko Kertész Klubjával egy termény és befőtt mustrát, amelynek most volt az eredményhirdetése, és egy fotópályázatra is lehet nevezni. Gondoltunk a gyerekekre is, a komposztos játékaink: Ászka Bella, Pajor Panka és Ganajtúró Ubul szintén itt vannak köztünk – mutatta be tevékenységüket F. Nagy Zsuzsanna az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány munkatársa.

Rengetegen érdeklődnek

Elmondta, sokan érdeklődnek a tíz éven át működő, de mára megszűnt házi komposztálási keret iránt.

– Egyre többen felismerik a komposztálás jelentőségét, mert a konyhából, a kertből a hulladékunk 30 százaléka felhasználható lenne így. Tíz évig támogatást tudtunk biztosítani a házi komposztáláshoz. Négyezer családot látunk el ma is ismerettel, és előjegyzést még mindig felveszünk a programra, de egyelőre sajnos semmi biztatót nem tudunk mondani a közel 150 jelentkezőnek, mert tavaly leállította az önkormányzat a projektet – ismertette álláspontját F. Nagy Zsuzsanna.

ÉM-DA

