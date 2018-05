Termelői nap: miért szeretjük?

Termelői csütörtökön jártunk a Szinvapark sétányán. Megkérdeztük az embereket, hogy miért vásárolnak szívesebben ezen a helyszínen, mint akár egy hagyományos boltban, vagy egy plázában. Néhányan az árusok megbízhatóságát, mások a termékek minőségét, vagy az egészségre gyakorolt jótékony hatását emelték ki.

Sokrétű kínálat

Az egyik hölgy (nem szerette volna a nevét elárulni) az őstermelőkbe vetett bizalmának adott hangot. „Szerintem nagyon sokrétű a kínálat és úgy gondolom, hogy megnyerő az árusok személyisége, többükkel beszélőviszonyban vagyok. Ők garanciát vállalnak arra, hogy tényleg bio és a saját gazdálkodásukból való a termék. Szükség van az ilyen kezdeményezésekre és jó, hogy hetente van ez a vásár, mert itt nagy az érdeklődés. Ha már egyszer egy árut teszteltem és bevált, akkor oda én is szívesen visszatérek. Úgy gondolom, hogy hosszú távon mindenképpen megéri, és nem igazán pénzfüggő, ha az ember olyan helyen válogat, ahonnan garantált a minőség.

Kovács Sándornak jobb az egészsége, mióta egy különleges szert szed. „Elsősorban egy természetes anyagokból készült vérnyomáscsökkentőt vásárolok itt, de vettem már sajtot, mézet és hústerméket is. Több mint két éve használom ezt a gyümölcsök-, termések héjából készült őrleményt. Megfázott a vesém korábban, és azóta, hogy megtaláltam, körülbelül 10 milligrammal kevesebb szintetikus gyógyszert kell szednem. Másoknak szintén ajánlottam, de ajándékba is szívesen veszek vásárfiát. Nemrégen nyílt biopiac Miskolcon, ahol ugyancsak visszatérő vendég vagyok.”

Egészséges élelmiszerek

Leknár Katalin általában lekvárt és füstölt árukat, szalonnát, sajtot szerez be a termelői piacon. „Szerintem egészségesebbek ezek a termékek és tudom, hogy hagyományosan készülnek. Azok a gazdák, akik itt árulnak, másképpen tartják az állatokat, mint egy nagyobb gazdaságban. Valamikor én is gazdálkodtam és tapasztaltam, hogy mennyi munka van vele. Viszont most már városon lakunk, és nincs lehetőségünk magunknak termelni, ezért havonta egyszer eljövök a vásárra és szétnézek” – mondta.

-ÉM-DA-

