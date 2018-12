Termálfürdő FC Tiszaújváros: Van előrelépés, és van miben fejlődni tavasszal

A labdarúgó NB III Keleti csoportjában szereplő Termálfürdő FC Tiszaújváros együttese 22 pontot gyűjtött az őszi 16 fordulóban, így tisztes távolságra van a kieső helytől (9 pontra), és messze lemarad a feljutótól, az élen állótól (16 pontos különbség). Az újvárosiak mérlege ötven százalékos, hat győzelem mellett hat vereségük van, négy alkalommal pedig döntetlenre végeztek.

Pillanatnyi állapot

– Szerintem sem a kiesés, sem a feljutás miatt nem kell izgulnunk – jelentette ki Gerliczki Máté, a Termálfürdő FC Tiszaújváros edzője. – Az eredeti célunk a 4–8. hely megszerzése, a bajnokság végére. A jelenlegi helyezés egy pillanatnyi állapot, ebből messzemenő következtetést nem szabad levonni. A 9. hely semmiképpen nem fényes siker, és nem olyan, ami miatt a kertek alatt kellene közlekedni. Erre a szezonra több részcélt is megfogalmaztunk, az egyik ezek közül az, hogy a hazai mérlegünk javuljon. A tavalyi évadban ötször nyertünk otthon, ami nagyon kevés, most nyolcból négynél járunk, egyszer kaptunk ki, ez nagyjából rendben van, rendben lehet. Ezen kívül szerettük volna elérni, hogy növekedjen a nézőszám, és ez a kiemelt meccseken sikerült, több olyan mérkőzésünk is volt, amelyiken 500 néző volt jelen. Ez ahhoz képest jó, hogy amikor két és fél éve munkába álltam Tiszaújvárosban, úgy 150-en jártak a mérkőzésekre. Persze nem minden szép és jó, hiszen tavaly a negyedik helyen zártunk, amit elsősorban jó idegenbeli szereplésünknek köszönhettünk. De ezen a téren visszaestünk, mindössze kétszer nyertünk házon kívül. Ami miatt szintén hiány­érzetem van: az élcsapatok ellen, a tabella első hét helyén álló együttes ellen nem sikerült nyernünk. Ebben is javulnunk kell tavasszal, és ha ezen a téren is sikerül előre lépnünk, akkor az a tabellán is látszódik majd.

A tavaszról

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen tavaszt remél csapatától az edző.

– Olyat, mint amilyen a tavalyi volt. Akkor a 12. helyről jöttünk fel a 4.-re – mondta Gerliczki Máté. – A jobb, eredményesebb tavaszhoz egy-két játékos leigazolását tervezzük. Az idén nyáron hét új játékos érkezett, annak ellenére, hogy csak négy cserét terveztünk, de a rajt előtt nem sokkal hárman bejelentették a távozási szándékukat, mert más csapatban több játéklehetőségre kaptak ígéretet. Persze a hét új játékos még mindig jobb, mint a tíz, mert tavaly nyáron ennyien érkeztek hozzánk. Ilyen mértékű keret frissítésre rá is mehet a bajnokság első része, ami meghatározhatja az egész fél évet.

Azt is felvetettük, hogy a Termálfürdő FC Tiszaújváros ősze hullámzó volt, hiszen nem volt sem több meccsből álló vereség sorozat, sem győztes.

– Egyetértek, valóban hullámzó volt – felelte Gerliczki Máté, aki arra a kérdésre, hogy miért, azt válaszolta, hogy sejti, de nem szívesen beszélne erről, majd némi unszolás után a következőket mondta: – Ha nyertünk egy-két mérkőzést, akkor mindenki megnyugodott, mert úgy volt vele, hogy képesek vagyunk arra, amire tavasszal. Ha viszont becsúszott egy vereség, akkor elbizonytalanodtunk saját magunkban. Ezt a koncentráció magasan tartásával lehet kiküszöbölni. Tavasszal csak az adott meccsel kell foglalkozni, nem azzal, hogy mi volt a múlt héten, vagy előtte.

ÉM-BCS

Gólszerzők

9 gólos: Nagy Dávid

4 gólos: Kertész Tamás

3 gólos: Nagy Péter

2 gólos: Burics András, Molnár Máté, Orosz Máté, Pap Zsolt

1 gólos: Bussy Dávid, Lipusz Norbert, Papp Ferenc

Öngól: Pető Gergő (DVTK tartalék), Tucsa Róbert (Sajóbábony)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA