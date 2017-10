Térdig járunk az őszben, mégsem késő néhány igazán hasznos kerti jó tanács

Amikor az ősz ezzel a látványos eseménnyel meglepi az utcákat, tereket, kerteket, a ház- és telektulajdonosok érezve, hogy a helyzet tőlük is helytállást követel, rendszerint az lombok összegyűjtésével kezdik el az őszi nagytakarítást. Sokan a tavaszi földmunkák megkönnyítése érdekében ebben az időszakban felássák a kertet, és ezzel egyidejűleg begyűjtik a tavaszi és kiültetik az őszi virághagymákat is.

Tegyük szórakoztatóvá magunknak az őszi kerti feladatokat!

Azért, hogy a ránk szakadt feladat ne tűnjön gyötrelmes sziszifuszi mindennapi kötelességnek, tegyük azt könnyedebbé és játékossá magunknak! Az immár avart képező lehullott faleveleket összeterelhetjük például praktikus lombfúvóval, mely közül nem egy modell könnyűszerrel átalakítható lombszívóvá. Az átalakító szett része a gyűjtőkészlet, amely aprítja és tömöríti a gyűjtőzsákba kerülő anyagot. Manuálisan kézi lombseprűkkel érdemes csomóba gyűjteni a földre hullott növényi részeket, ahonnan pedig akár a nagy űrtartalmú hordózsákban is elszállítható a nagy térfogatú, de kis tömegű anyag.

Az előrelátó gazda már ősszel felás!

A gondos gazda már ősszel felássa vagy felszántja kiskertjét. Ez azért nagyon előrelátó cselekedet, mert az ősszel még kisebb-nagyobb rögökben kiforgatott föld télen megfelelően meg tudja magát szívni nedvességgel, aztán megfagy, s a tél végi olvadás során apró részecskékre mállik szét. Ezek után tavasszal – amikor már kellőképpen kiszárad a talaj – lényegesen kevesebb munkával, és jóval hatékonyabban készíthetünk a vetéshez, keléshez optimális porhanyós magágyat. Kertásáshoz használhatunk kovácsolt és lemez ásót, esetleg ásólapátot. A lemezásó olcsóbb ugyan, de sokkal könnyebben deformálódik vagy törik, a kovácsoltvas ásó drágább, de jól bírja a terhelést. Amennyiben sérült vagy repedt a szerszámnyél, akác és gőzölt bükk szerszámnyeleink széles választékából mindenki megtalálja a számára kedvező megoldást. A Kertész Áruházak őszi bevezető akciójában többféle ásót, lombseprűt és szerszámnyelet is kedvező áron kínálunk. Azoknak, akik szeretnek szettben vagy márkában gondolkodni a Gardena termékekből külön is összeállítottunk egy őszi akciós csomagot.

Aki a virágot szereti, nem vár tavaszig vele!

Októberben még aktuális az őszi virághagymák kiültetése. Az ősszel ültetendő virághagymák közül leggyakoribbak a krókusz, a nárcisz, a jácint és a kerti tulipán. Ültetés előtt jól át kell gondolni, hogy mit hova helyezzünk majd el. Erre többféle lehetőségünk van. Ültethetjük a virághagymákat a kertünkbe, de ültethetjük balkonládába, dézsába vagy akár belső terekben is gondozhatunk cserépbe ültetett hagymás növényeket. Akármelyiket is választjuk, fontos szempont a hagymák elhelyezésekor, hogy ezek a növények általában fényigényesek és a pangó vizet rosszul tűrik. Tekintettel arra, hogy az ültetés ajánlott ideje szeptember-október, egy teljes falhosszban kínáljuk, az elsősorban holland importból származó virághagymák kavalkádját.

Jó virághagyma választással elkerülhető a tavaszi csalódás!

Olcsó hagymának csenevész a virága! – fordíthatnánk a kertészek nyelvére a hentesektől elörökölt örökbecsű mondást. Bár sok helyen kínálnak különböző eredetű és csomagolású, esetleg olcsóbb virághagymákat, de szem előtt tartva a minőséget, és figyelembe véve a vevői visszajelzéseket, a Kertész Áruházak szakemberei már évek óta a Holland Park virághagymáit ajánlják. Vásárláskor mindig érdemes megvizsgálni a csomagban található hagymák méreteit és állagát. A kicsi, puha virághagymából nem vagy csak satnyácska virág fog kifejlődni. A vásárlás után nem érdemes sokáig tárolgatni a hagymát, amennyiben átmenetileg mégis tárolni kell, akkor azt száraz, viszonylag hűvös helyen tegyük. Virághagymáinkat mindig gondosan előkészített talajba ültessük, a csomagoláson található instrukciók szerint. A fagyérzékenyebb fajtákat és azokat, amelyeket tavasszal máshova szeretnénk ültetni, egy esőmentes őszi napon szedjük fel, tisztítsuk meg, szárítsuk ki és válogassuk át! Az egészséges virághagymákat jól szellőző, száraz, kb. 10 °C-os helységben tároljuk a kiültetésig. Ezt követően már nincs más dolgunk a kertben elültetett virághagymákkal, mint türelmesen várni a tavaszi élményt.

Halottak napja, Mindenszentek – az ősz kegyeletteljes momentumai

Október végének közeledtével a megszokottnál is gyakrabban gondolunk elhunyt szeretteinkre, és ennek természetszerű következményeként egyre többen kívánják kegyeletüket gondoskodásban is kifejezésre juttatni, és e céltól vezérelve sokan látogatják meg a temetőket, teszik rendbe a sírokat. A legtöbben akkor és ott szembesülnek szomorúan azokkal a károkkal, melyeket az idő, vagy esetleges rongálók okoztak. A leggyakoribb probléma, hogy hiányzik, vagy törött a sírváza. Ezek pótlásához, cseréjéhez kínálatunkban megtalálhatók sírváza betétek, leszúrható-, talpas- és nehezékes sírvázák. A sírkövek megóvásához használt fóliákból is többféle megoldást kínálunk, méretük miatt kedveltek a hordózsákok, az egyedi méretigényt pedig fekete takarófóliából vagy áttetsző agrofóliából tudjuk kielégíteni.

Akik bővebb leírásokból szeretnének tájékozódni az őszi teendőkhöz kapcsolódó kínálatunkról, akciókról, nekik javasoljuk a Kertész Áruházak Kft. www.kerteszaruhazak.hu internetes oldalát.

