Terápiával a ketrec ellen Miskolcon

Hónapokon át próbálták megfogni a városban, de nem sikerült. 2016 nyarán a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) csapatából hárman végigkergették a főutcán, s végezetül sikerült elkapniuk. Valószínűleg valami trauma miatt rettegett az emberektől. Ezt a leírást olvashatjuk Perláról, a keverék kutyáról, akiről kisfilm is készült. Illetve nem csupán róla forgattak, hanem azon négylábú társairól is, akik részt vettek a MÁSA rehabilitációs programjában. A filmből az is kiderül, Perlánál és sok más kutyánál is sikeres volt a terápia, félelmei egyre jobban oldódtak.

A rehabilitációs foglalkozásokkal azonban szép eredményeket lehet elérni.” Horváth Rita

Harmadik alkalommal

– A Miskolci Állatsegítő Alapítványnál már hat éve önkénteskedem, és annak idején, még 2013-ban kezdeményeztem egy rehabilitációs és szocializációs programot, és a koordinálását is magamra vállaltam – kezdte R. Nagy Csilla, a program koordinátora. – 2015. szeptemberében beindítottunk egy újabb csoportot, ahol a toborzásban, beindításban segítettem, és szívesen adtam tanácsokat, ha kértek, de a rendszeres jelenlétet már nem tudtam vállalni, így ezt egy menhelyen dolgozó vette át. Most harmadik alkalommal újra szeretnénk indítani január közepe körül a programot, és ehhez keresünk önkénteseket.

– Mi is ez a program tulajdonképpen? – erről már Horváth Ritát, a menhely vezetőjét kérdeztük. „Alapítványunk menhelyén vannak olyan kutyák, amik valamilyen trauma vagy a szocializáció hiánya miatt félénkek, bizalmatlanok, nincsenek hozzászokva a pórázhoz, emberekhez. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy a félénk, problémás kutyákat kevesebben fogadják örökbe, hiszen mindenki kedves, aranyos kutyát akar. A problémás négylábúak örökbefogadási esélye a nullával egyenlő. A rehabilitációs foglalkozásokkal azonban szép eredményeket lehet elérni olyan kutyáknál is, akiket sok helyen leoltanának, mert nem gondolják, hogy megváltozhat a helyzet. Természetesen a Miskolci Állatsegítő Alapítványnál nem oltanak le emiatt egy kutyát sem, de ha nem foglalkoznának velük, akkor az a sors várna rájuk, hogy az egész életüket a ketrecben töltik” – válaszolta a menhely vezetője.

Lelkes, türelmes

Mi kell ahhoz, hogy valaki önkéntesként részt vegyen a programban? – érdeklődtünk. R. Nagy Csilla elmondta, olyan lelkes, türelmes önkénteseket várnak, akik szeretik az állatokat, előny, ha van kutyájuk, és legalább heti egy alkalommal tudnak foglalkozni a számukra kijelölt állatokkal.

„Olyan kutyákat kell kezelni, akik valamilyen trauma miatt vagy éppen a szocializáció hiánya miatt félénkek, visszahúzódó viselkedést mutatnak. A cél az, hogy kihozzuk őket ebből az állapotból” – fogalmazott.

– Nagyon szerencsések, és hálásak vagyunk azért, hogy az első és a második csoport tagjai olyan emberekből álltak össze, akik nagyon lelkesek, segítőkészek, türelmesek voltak, és lelkiismeretesen jártak a kutyusokhoz – hangsúlyozta a koordinátor. – Reméljük, a leendő harmadik csapat által is sok jó embert ismerhetünk majd meg.

A rehabilitációs programnak van Facebook-csoportja is, akit érdekel az önkéntes munka, ott is jelentkezhet, vagy éppen a MÁSA menhelyén.

A programban Horváth Rita és R. Nagy Csilla mellett Pe­thő Zsuzsanna és Apró Zsuzsanna koordinátorok is részt vesznek.

