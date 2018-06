Tényleg ezrek operája, a kilátónál Miskolcon

Akik jegyet váltottak, biztosan lesz ülőhelyük, akiknek nincs jegyük, nekik is érdemes este 9-re ellátogatniuk az Avasi kilátóhoz, ahol különleges élményben lehet részük, mondják a szervezők.

Premier

Itt és ekkor mutatja be a fesztivál az Ezrek operája idei produkcióját, a Wolf­gang Amadeus Mozart világhírű operájából, a Don Giovanni-ból továbbgondolt Rock­Giovanni-t. A Bartók Plusz felkérésre Szüts Apor zene­szerző igazított a művön, használva olyan hangszereket és megoldásokat, amelyeket talán Mozart is használt volna, ha birtokában van ez a tudás. Lehet jövője – mondta lapunknak az elkészült műről még a próbák során Szüts Apor, és ma este tényleg ezrek szerezhetnek benyomást róla, hogy mi és mennyire sikerült.

© Fotó: Vajda János

Az előadás rendezője Vlad Troickij, aki Magyarországon sem ismeretlen, de a nemzetközi színházi világban is jegyzett rendező. „Amikor megláttam az Avasi kilátót, azonnal megszületett bennem a kép Don Giovanniról és a kő-vendégről mint egy fantasztikus szoborról” – mondta a vele készült interjúban. Arra is válaszolt beszélgetőtársainak, Frecskó Lenkének és Láng Istvánnak, hogy van-e benne és Don Juanban valami közös. „Az, hogy mindent szeretettel csinálok. A darabban is minden szereplőt szeretek. Amikor dolgozni kezdek, valamennyi figura a kedvencem lesz. Mint a gyerekeknek. Mindegyiket meg kell ismernem, szeretnem kell őket és ők is meg kell, hogy szeressenek engem. Ez valahogy így működik.”

Beavató

A fesztivál az idén is tartott beavató előadást, a Szent István téren a mesélő, a közönség kedvence, Hábetler András volt. Ő péntek és szombat este Masetto szerepében lép a közönség elé.

© Fotó: Vajda János

W. A. Mozart – Szüts Apor: RockGiovanni

Szereplők

Don Giovanni: Ugur Yılmaz

Leporello: Dragoljub Bajic

Donna Anna: Sanja Kerkez

Don Ottavio: Varga Donát

Donna Elvira: Vizin Viktória

Kormányzó: Gábor Géza

Masetto: Hábetler András

Zerlina: Kászoni Annamária

Közreműködik: Miskolci Nemzeti Színház Zenekara és Kórusa,

Miskolci Balett

Karigazgató: Pataki Gábor

Jelmeztervező: Bánki Róza

Világítás- és vetítéstervező: Marija Volkova

Koreográfus: Kozma Attila

Karmester: Kesselyák Gergely

Rendező: Vlad Troickij

Magával ragadja a pokol mélyére

Az eredeti történet Spanyolországban játszódik, a XVII. században.

A feslett életű Don Giovanni éjjel, álarcban betör Sevilla kormányzójának házába, hogy elcsábítsa a lányát, Donna Annát. A lány segítségért kiált, mire elősiet az apja. Kettejük párbajában Don Giovanni leszúrja az aggastyánt és elmenekül. Következő találkozásukkor Anna rádöbben, hogy Don Giovanni volt az éjszakai támadója. Vőlegény­ével, Don Ottavióval együtt bosszút esküsznek ellene. A kastélyukban megrendezett bálon Don Giovanni éppen azon fáradozik, hogy Zerlinát, a csinos parasztlányt elcsábítsa, amikor megjelenik Anna, Ottavio és Donna Elvira, akit a lovag korábban hűtlenül elhagyott, hogy leleplezzék. A csábítónak azonban sikerül elmenekülnie. Később Don Giovanni túljár a parasztlány jegyesének, Matteónak az eszén, és jól megveri a féltékeny legényt. Végül a lovag elbizakodottságában a megölt Kormányzó sírján álló kőszobrot hívja meg vacsorára. A szobor meg is jelenik, és bűnbánatra szólítja fel Don Giovannit. Amikor a lovag ezt megtagadja, a kőszobor magával ragadja a pokol mélyére.

