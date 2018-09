Templomkert Fesztivál Hernádkakon

A szervezők jó ízléssel alakították ki a helyszínt „a legegyszerűbb a legjobb” elv alapján, szalmabálákból készített kerti bútorok biztosították a kényelmet az érdeklődőknek. Mint azt Mike Martin református lelkész elmondta, több éve gondolkodtak azon, miként lehetne bevonni a parknak is megfelelő templomkertet a közösség életébe. Egyfajta piknikszerű, kulturális elemekkel dúsított szabadtéri program mellett döntöttek, ami nagyszerűen sikerült.

– A templomban Isten Igéjének alapján kértük az áldást rendezvényünkhöz, amit a jelek szerint meg is kaptunk – mondta a lelkipásztor.

– Nagyon sokan eljöttek más felekezetektől is, de hangsúlyozom, hogy nem csak közösségi alkalomról volt szó, hanem egy igeiről is, ugyanakkor lehetőség a találkozásra a település lakosságának. Külön szórakozási lehetőséget biztosítottunk a legfiatalabbak számára, sőt gasztronómiai bemutatóknak, kóstolóknak örülhettek vendégeink – mondta a református lelkész.

Az eseményen részt vett Koncz Ferenc, a térség ország­gyűlési képviselője és Csöbör Katalin, a megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője is.

ÉM-SFL

VISSZA A KEZDŐOLDALRA