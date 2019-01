Templom is, közösségi tér is Miskolcon

Rusztikus, hófehérre festett falak, elegáns, de mégsem hivalkodó faborítás, kint vörös téglafalak és ugyanilyen burkolat bent, a lábunk alatt – ezek az első benyomásai annak, aki az újonnan épült református templomba érkezik, mely az Avason, a Szemere szakgimnázium szomszédságában épült fel.

Dandé András, az Avas-Dél ­Lakótelepi Református Missziói Egyházközség lelkésze és Boda József gondnok december közepén egy bejárás végén fogadott minket a templom egyik, egyelőre még üres termében. A gyülekezet templomának alapkövét több mint fél éve tették le, azóta lázas munka folyt a területen.

– Azt nem tudom, hogy az avasiaknak, az erre sétáló szemlélődőknek mit jelent az, hogy ez a templom már áll, nekünk mindenféleképpen Isten hatalmáról beszél. Reméljük másoknak is – kezdte Dandé András.

A mára kétszáznál is több regisztrált tagot számláló gyülekezet 2000 karácsonyán alakult, azóta működtek „albérletben”: előbb az Avas-Déli Római Katolikus Egyházközség imatermében, később a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium egyik tantermében.

– Bár sok református gyülekezet van a városban, itt, az avason több mint harmincezren élnek, igény volt arra, hogy legyen helyben is gyülekezeti élet. Születése után a közösség – akárcsak egy gyermek – folyamatosan növekedett, a kétezres évek közepére pedig nyilvánvalóvá vált: saját templomra lesz szükség – vette át a szót Boda József gondok.

Isten csodája

A területet az aktuális városvezetéssel együttműködve (a Káli Sándor vezette előző és a dr. Kriza Ákos vezette jelenlegi – a szerző) hosszú folyamat után választották ki. Azért ezt – mondták – mert itt nem futnak közművek a föld alatt, melyek kiváltása irreálisan megdrágította volna az építkezést. Boda József szerint viszont így is hatalmas összefogásra volt szükség ahhoz, hogy a többfunkciós egyházi létesítmény testet öltsön.

– Isten valóságos csodájának tartom a templomot, ezt mindig elmondom, mégpedig azért, mert gyakorlatilag sem képességünk, sem anyagi fedezetünk nem volt rá a kezdetekkor, és most mégis itt állunk. Ehhez szükség volt persze az önkormányzat támogató hozzáállására, a gyülekezet összefogására és kormányzati támogatásra is, de hiszem, hogy a teremtő nélkül mindez nem jöhetett volna létre – tette hozzá a gondnok.

Az új létesítmény egyébként nemcsak egy templom és gyülekezeti terem, hanem igazi közösségi tér.

Tavaszi költözés

– Az épületet a gyülekezet által megálmodott funkciókhoz igazítottuk. Ennek megfelelően van hangszigetelt szobánk, ahol a kismamák gondoskodhatnak gyermekeikről, de van helyiség a fiatalok számára is. A templom akadálymentes, de nem pusztán azért, mert ez alapelvárás, hanem valóban szükséges, hiszen van kerekesszékes gyülekezeti tagunk is – sorolta a lelkész. A templom ad majd helyet a jövőben a környező iskolák református hittan óráinak is.

Bár a templom már áll, a gyülekezet költözése még néhány hetet várat magára.

– Én ilyen körülmények között már bármikor tartok istentiszteletet és Biblia órát, és ahogyan a tagok várakozását ismerem, ők is örömmel imádkoznának már a falak között. A labda most a hatóságoknál pattog: az átadási-átvételi folyamat elindult, optimistáink szerint februárra lesz engedélyünk, de még pesszimista forgatókönyvek szerint is itt tarthatjuk istentiszteleteinket – zárta Dandé András

Tajthy Ákos

VISSZA A KEZDŐOLDALRA