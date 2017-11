Temetkezés Magyarországon: változó szokások

A napidoktor.hu írása szerint az elhalálozottakat egyre kisebb arányban temetik el koporsóban, folyamatosan növekszik a hamvasztásos eljárások aránya. Magyarország 17 krematóriumában évente 72.000–75.000 hamvasztás történik. Miközben országos átlagban 60 százalékos a hamvasztás részesedése, Budapesten és a vidéki nagyvárosokban az összes elhalálozás tekintetében 70–90 százalék között mozog már a hamvasztás aránya. Ennek elsősorban a magas sírhely- és temetkezési árak az okai. A hamvasztást követően a szórás és az urnás elhelyezés különböző lehetőségei közül a magyarok egyelőre elsősorban a temetőkön belüli elhelyezést preferálják, de folyamatosan nő a szórások aránya, a temetőkön kívül is, akár szervezett szolgáltatásként igénybe véve, akár magánúton megoldva.

A szakértők szerint ma már Magyarországon sem ritkaság, ha az elhunytat nem a megszokott módon, temetőben kívánja eltemetni a család, hanem más módon búcsúzna el tőle, vagy helyezné egyedi helyen végső nyugalomra. Egyre többen választják a hamvak természetben történő elhelyezését. Sokan azt gondolják, hogy ez tilos, de ahogy az urna hazavitelének, ennek is vannak jogszerűen lebonyolítható formái. A temetőn kívüli elhelyezés oka a magas sírhelyárak mellett, hogy a családtagok vagy természetközeli, vagy az elhunyt személyiségéhez, életéhez illeszkedő nyughelyet keresnek szerettüknek. A természetben történő elhelyezésre magánravatal-teremben vagy templomban történt búcsúszertartást követően kerül általában sor. A magánravatal-termek elterjedése főleg nagyvárosokban szintén jól érzékelhető trend az elmúlt 2–3 évben.

A magas sírhelyárakkal függ össze elsősorban a szórásos temetések évek óta ugrásszerűen növekvő száma is. Ez különösen a hajós temetésekre igaz, mely akár a temetői szórásos temetésnél olcsóbban is elérhető, ugyanakkor különleges temetkezési forma. Szórásos temetés egyre több templomban is elérhető már.

