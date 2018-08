Telt házzal zárul a szezon

Remek szezont zárnak a megyei szálláshelyek. A megyénkben is telt házzal zárja a nyarat a legtöbb szálláshely.

Országszerte nagy forgalomra számítanak a hotelek, szállodák az utolsó vakációs hétvégén. A várható tömeg miatt pénteken, valamint szeptember 1-jén és 2-án Budapest és Fonyód, továbbá Budapest és Balatonfüred között alacsony padlós, légkondicionált plusz járatokat indít majd a MÁV.

Nincs okuk panaszra, az általunk megkérdezett megyei szálláshelyek vezetőinek sem. Mint megtudtuk, a legtöbb helyen telt házra számítanak, de még az előttünk álló hétvége forgalma nélkül is kiemelkedően jó szezont zárnak majd. A lillafüredi Hungest Hotel Palota, az Öreg Miskolcz Hotel és a hernádvécsei Hotel Vécsecity is telt házra számít az előttünk álló hétvégén. A szálláshelyek vezetői szerint az őszi és a téli szezonra is folyamatosan érkeznek a foglalások, egyre többen kíváncsiak a térség turisztikai látványosságaira.

Az elmúlt éveknek megfelelően alakul a nyári szezonjuk – mondta érdeklődésünkre Száva Zsuzsanna, a Hungest Hotel Palota értékesítési vezetője.

– A konferenciaszezon végével nálunk is megnőttek az egyéni vendégek, családok foglalásai, akik idén jellemzően hosszabb időre, öt-hét napra maradtak. Az előttünk álló hétvégén is foglalták csaknem minden szobánkat, de ez már évek óta tendencia – mondta az értékesítési vezető.

Hasonló tapasztalatokat osztott meg velünk Poroszkai Csaba, a miskolci Öreg Miskolcz Hotel ügyvezetője is. Elmondta: az idei szezon is ugyanolyan jó volt, mint a tavalyi. Az iskolakezdés előtti hétvége is telt házas lesz, panaszra tehát nincs okunk – részletezte.

A hernádvécsei Hotel Vécsecity igazgatója kiemelkedőnek nevezte az elmúlt három hónapot.

– Június első felében az esküvők miatt volt nagyon jó a forgalom, a szünidő kezdetével pedig megérkeztek a vakációzó családok is. Hétvégén is telt ház közelében leszünk és már őszre is sok foglalásunk van – hangsúlyozta Böszörményi Krisztina.

ÉM-TÁ

