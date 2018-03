Telt ház lesz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Népszerű megyénk a kispénzű turisták és a lazítani vágyó módosabb üzletemberek körében is. A négynapos ünnep idejére kitehetnék a megtelt táblát több településünkre. A feltöltődni vágyók körében népszerű többek között Miskolc, Tokaj, Sárospatak, Hernádvécse és Boldogkőváralja is.

Túrázók, fürdőzők

Nagy vendégszámra számítanak a festői környezetben lévő lillafüredi Palotaszállóban, ahová közel háromszázan érkeznek. A Bükk szerelmeseinek különböző kirándulásokat, hegyi és barlangi túrákat is kínálnak. A patinás palota mellett olcsóbb, hangulatos panziók, fogadók, családias vendégházak is akadnak itt bőven. A Barlangfürdő kedvelt a külföldiek körében, ám most várhatóan a munkaszüneti napok apropójából fakadóan a hazai közönség lesz többségben.

– Reggel 9-től este 8-ig nyitva lesz a fürdő mindennap, szombatra éjszakai programmal is készülünk. Úgy vélem, tele lesz turistával a város, szállásadó partnereink rengeteg belépőt igényeltek már eddig a várható vendégeknek – magyarázza Lantos Zsuzsa fürdőszolgáltatás-vezető.

Hernádvécsére barokk kastély, korabeli hangulatot idéző bútorzat, gőzfürdő, modern wellness-szolgáltatások sora, lovaglási és kocsikázási lehetőség is csábít sokakat. 110–150 fő fog megfordulni a Vécse Cityben, ahol izgalmas rendezvényeket is szerveznek, de olyanok is szívesen jönnek ide, akik csak csendre, pihenésre és csocsózásra vágynak.

Rövid kiruccanások

Jót tesznek a belföldi turizmusnak a hosszú hétvégék, egyre népszerűbbek a pár napos kiruccanások a hazai lakosság körében. Aki időben foglal szállást, kedvezményeket élvez, ám a magyar vendég gyakran az utolsó pillanatban dönt.

– Tavaly is szép forgalmunk volt, és idén is hasonlóra számítok. Sárospatak építészeti és természeti értékekben is gazdag város. A Rákóczi-vár mellett rengeteg Makovecz-stílusú épületet és a különleges nagykönyvtárat is érdemes megtekinteni. A zempléni kirándulás során célszerű útba ejteni a Megyer-hegyi tengerszemet, és a végardói fürdőben való felüdülést is ajánlom – áradozott a zempléni városról Bágyi Péter, a Hotel Bodrog igazgatója, akitől azt is megtudtuk, 25–35 ezer forint körüli összeget fizet egy fő két éjszakáért egy négycsillagos szállodában, ahol wellness-szolgáltatásokat és félpanziós ellátást is kap, ha utolsó pillanat helyett időben foglal helyet.

Boldogkőváralja igazi zarándokhellyé nőtte ki magát azok körében, akik a modern nagyváros zaját maguk mögött hagyva szeretnék élvezni a természet szépségeit és megismerni különböző történelmi korok lelkiségét. Iskolai csoportok, családok látogatnak ide egész évben, hogy részt vegyenek az exkluzív túrán, melyet a vár lehengerlően kedves és szép úrnője tart, aki korabeli ruhát visel és korhű nyelvezettel beszél a sokasághoz.

– Kitűnő kirándulóhely Boldogkőváralja a szerelmesek számára is. Ez a legromantikusabb hazai erődök egyike, pompázatos a panoráma, hangulatos kis tornácos vendégházaknál lehet este finom borokat kortyolni. De minden generáció számára feledhetetlen kikapcsolódást kínál ez a páratlanul szép vidék, ahol egész szezonban tartalmas kulturális programokkal várjuk a kicsiket és nagyokat – sorolta Palla Melinda kulturális menedzser.

– Juhári Andrea –

Március 15. - Ünnepi programok Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Borsod-Abaúj-Zemplén - Egy csokorba gyűjtöttük megyénk városainak március 15-e megünnepléséhez kötődő programjait. Március 13., kedd SZERENCS 10.00 Megemlékezés és koszorúzás a Széchenyi István szobránál a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Művészeti Iskola diák... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA