Teljesült a megégett Dominik álma: kapott egy vadonatúj tabletet

„Nyári szünet után vissza kell menni a kórházba. De anyukám azt mondta, hogy vesz nekem egy tabletet” – mondta a súlyosan megégett, de már felépülőben lévő Dominik, amikor meglátogattuk Sályban. Otthon töltötte a nyári szünetet, de már készült vissza a Gyermekegészségügyi Központ rehabilitációs osztályára, ahol tovább folytatódhat a gyógyítása, gyógyulása.

Vissza az iskolába

Arról is beszámolt Dominik, hogy délelőtt mindig gyógytorna van és kezelések, ebéd után azonban kezdődik az iskola, amit nagyon vár.

© Fotó: Bujdos Tibor

Nem tudhatta Dominik, hogy álma hamarabb teljesül, mintsem gondolta volna. Mégpedig Binó Imréné Erzsike és férje, Imre jóvoltából, akik már sokadszor nyújtottak segítő kezet rászorulóknak, különösen beteg gyermekeknek. Lapunk Segítünk! akcióiban is örömmel vesznek részt.

Kitörő örömmel fogadta

Most is így történt. Hétfőn ebéd után, még a délutáni iskola kezdete előtt nyílt a GYEK rehabilitációs osztályának ajtaja, és nem más lépett be rajta, mint a Binó-házaspár, kezükben egy vadonatúj tablettel.

„Az Észak-Magyarországban olvastuk a cikket, amiben mondta Dominik, hogy szeretne egy tabletet – mesélte Erzsike. – Rögtön az jutott eszünkbe, hogy segítsünk. A férjem kicsit idegenkedett, hogy nem lesz-e még túl fiatal Dominik egy tablethez, de aztán utánanéztünk és kiderült, hogy szó sincs ilyesmiről.”

Dominik kitörő örömmel fogadta az ajándékot és azonnal tanúbizonyságát is adta annak, hogy nincs gondja az eszköz kezelésével. Talált is rajta játékokat és – mint mondta – a tanulásban is tudja majd használni.

– ÉM-SZB –

