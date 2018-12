Teljesen megújult a tornaterem Szendrőládon

Teljesen meg­újult kívül-belül a Szendrőládi Általános Iskola tornaterme, a felújításhoz szükséges 81,5 millió forintot az EFOP Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése című projektjéből fedezték.

Fontos a sport

Méghozzá száz százalékban, tehát az intézménynek egy fillérjébe sem került. A pályázatot a Klebelsberg Központ Kazincbarcikai Tankerületi Központja nyerte el 14 intézményére, összesen 710 millió forint értékben. A szendrőládi iskola a harmadik legnagyobb összeget nyerte el, a tankerület igazgatója, Székelyné Varga Mária Ágnes pedig a projektet bemutató sajtótájékoztatón külön is kiemelte az iskolát, ahol sok gyerek, köztük sok hátrányos helyzetű tanul, és rájuk fért a felújítás, amelyet nagy odaadással, és lelkesen vezényeltek le, és már használják az új termet.

Több program is fut az iskolában, amely segít a hátrányos helyzetű családokból érkező gyerekeknek, tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít a zene, a sport területén. Ilyen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezéseként megvalósult, az ország több települése mellett itt is működő Szimfónia Program, amelyben fúvós zenét oktatnak a gyerekeknek tudtuk meg Kristó Rita intézményvezetőtől. A szendrői zeneművészeti iskola is működtet furulyatanszéket, illetve különböző szakköröket igyekeznek számukra indítani, fenntartani, amelyekből a sportszakkörök és a tánc a legkedveltebbek.

Adventi zene szól Szendrőlád főutcáján, az iskolához érkezve pedig rögtön a szépen megújult tornaterem homlokzatával találja magát szemben, amelybe belépve azonnal megcsapja az embert a kellemes meleg, és a vidám kiáltozás, sikolyok. Nem csoda, a negyedikesek éppen kidobót játszanak a tornaóra végén levezetésképpen. Az óra végén megrohanják a szép új öltözőket, mi pedig az intézményvezető-helyettes irodája felé indulunk.

Nem ma épült már az iskola eredeti épülete, amelyet 1990-ben bővítettek ki, majd 2010-ben kapott egy új épületszárnyat pályázati támogatásnak köszönhetően, amelyben 11 tantermet alakítottak ki, viszont a tornatermet az akkori pályázat nem érintette. A fejlesztésre azért volt szükség, mert egyre nőtt a gyermeklétszám, amely továbbra is tendencia a településen, hiszen ma már több mint háromszáz gyerek tanul itt, szeptemberben pedig a létszám miatt három osztályt indítottak az elsősöknek, amire eddig nem volt példa.

A tornaterem ma már több mint harminc éves, amely mostanra jelentősen elhasználódott, leromlott, így kisebb javítgatás már nem lett volna elég, szükség volt a teljes felújításra. Korszerűtlen volt a fűtés is, amely egy távolabbi kazánból érkezett és nem volt elég meleg sem, most öt új kazánja van az iskolának, a tornatermet ebből kettő látja el, amely a pályázat része volt.

Közösségi tér

Ugyanakkor a tornaterem egyfajta közösségi tér is, amelyben közgyűlést, közmeghallgatást, bálokat, rendezvényeket is tartanak, így szinte minden szendrőládi megfordult benne, miközben a vizesblokkja is nagyon leromlott.

– Nem túl nagy a tornaterem, nem bántuk volna, ha a bővítésére is lett volna lehetőség, de nem panaszkodhatunk, hiszen sok településen a környéken nincs is, és most valóban nagyon szép és jól használható lett, igyekszünk megbecsülni és vigyázni is rá – mutat körbe Novák László, intézményvezető-helyettes.

Eszközök sem nagyon voltak a tornateremben, sok sportszer volt már elkopott állapotban, de a projektben 4,5 milliós eszközbeszerzési rész állt rendelkezésre, így új tornapadok, svédszekrények, dobbantó, szőnyegek, bordásfal és mindenféle tornaszer rendelkezésre áll, hogy hatékonyan tudják megtartani a heti 80 testnevelés órát. Háló is került a falra, a mennyezet alá a festést védendő, az öltözőkben új padok, a vizesblokkban zuhanyzók, kézmosók, amelyeket a gyerekek szívesen használnak, hiszen nem mindenkinél van otthon zuhanyzó.

Horváth Imre

