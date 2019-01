Teljes sebességen pörög a Nomad

Bekerült A Dal 2019-be a Nomad zenekar A remény hídjai című dala. Juhász Marci énekes lapunknak azt mondta, a zenekarnak ezzel régi vágya teljesült.

– Nagyon boldogok vagyunk, hiszen már negyedik alkalommal jelentkeztünk az Eurovíziós Dalfesztivál hazai válogatójára. Korábbi pályamunkáink, a Sajnálom, a Szerelem ilyen, illetve a Van-e remény? is komoly rádiós és/vagy közönségsikert arattak, most viszont végre a tévénézők előtt is megmutathatjuk tehetségünket – mondta el érdeklődésünkre Marci.

A fiatal énekes megyénk szülötte, Múcsonyból származik. A zene és az éneklés már egészen kiskorától érdekelte, viszont – mint egy korábbi interjúban fogalmazott –, bár mindig is vágyott rá, hogy zenész legyen, régebben úgy gondolta, marad Borsodban, és maximum hobbizenekarral muzsikálhat majd munka mellett. Korábban több zenekara is volt, az áttörést viszont a Csillag születik 2012-es sorozata hozta el számára, ezt követően kérte fel énekesnek a Nomad zenekar.

Mindent egy lapra

– Annak idején szinte mindent egy lapra tettem fel, amit az is jelez, hogy néhány éve a Nomad-logót is felvarrattam a karomra, jelezve, mennyire komolyan gondolom a jövőt a zenekarral – hangsúlyozta Marci.

Maga a Nomad 2004 óta létezik, Jánosi „Cicó” Szabolcs és az akkori énekes, Fodor „Fodi” Zoltán alapította. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben – a borsodi tehetség érkezésével – kapcsolt teljes sebességre a zenekar.

Azóta folyamatosan koncerteznek, több klipet is forgattak, és több albumuk is megjelent: 2014-ben a borsodiaknak eléggé ismerősen csengő Hotel Polimer című (a fiatalabbak kedvéért így hívták korábban a ma Hotel BorsodChemként működő kazincbarcikai szállodát), 2018 októberében pedig az Új remény című.

Négy év, két album

– Hihetetlen volt számunkra, de a megjelenés napján az album a Deezer albumlistájának első helyén nyitott. A nagylemez november 2-án CD-n is megjelent, és a MAHASZ albumeladási listájának 11. helyén nyitott. A tíz új hangfelvétel között megtalálható a már klipről is ismerős Piros és zöld lámpák, a különleges szöveges videóként is elérhető Van-e remény?, az első Nomad albumról feldolgozott Pillanatok, melyre több mint 100 Nomad rajongó fotóiból készült videó. A zenekar ősrajongóinak a lemeznyitó Örökké barátok és a megrázó lemezzáró tétel, a Csak a csend szól lesz igazi csemege, míg A remény hídjai egyértelműen a Nomad nagy slágere, hiszen nagyon gyorsan került rotációba több hazai rádióban és a digitális zenehallgató oldalakon is ez a legtöbbet hallgatott új Nomad dal – sorolta Juhász Marci.

Ezzel a dallal vág tehát neki A Dal 2019-nek a Nomad. A zenekarnak erős mezőnyben kell majd helyt állnia, ugyanis a szintén borsodi Deniz mellett Oláh Gergő, Pápai Joci vagy Petruska egy-egy dala is bekerült a kiválasztott 30 közé. A műsor január 19-étől látható a Duna Televízión.

Tajthy Ákos

