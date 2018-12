Téli vitaminok a kertből

Télidőben kevesebb, saját termesztésű, friss gyümölcs kerül az asztalunkra. A télire elrakott alma, körte, szőlő ad ilyenkor megfelelő vitaminforrást, azonban nem szabad megfeledkezni két, magas C-vitamin és egyéb, a szervezet számára hasznos vitamint és ásványi anyagokat tartalmazó növényünkről, a csipkéről és a naspolyáról.

A hecsedli

A csipkebogyó vagy hecsedli nemcsak azért közkedvelt növényünk, mert szépen virágzik, az áltermése pedig nagyon egészséges vitaminforrás, és amit akár teaként, akár szörp­nek, lekvárnak is elkészíthetünk, hanem azért is, mert nagyon igénytelen, vadon is gyakran megterem. Gyógyhatását, felhasználhatóságát már nagyanyáink is ismerték, az elmúlt évtizedekben sem ment ki a divatból. Maga a növény, vagyis a vadrózsa nem nagyon igényel gondozást vagy odafigyelést. Jól tűri az időjárás viszontagságait, és bár az árokszélen található növényeket nem metszi senki, mégis prímán megélnek és teremnek. A bogyóknál érdemes megvárni, hogy megcsípje a fagy, ekkor lesz a legérettebb és tápanyagban gazdag. Tehát lassan szedhető lesz, ha egy-két éjszakai fagyon túl vagyunk.

A frissen leszedett bogyókból is készülhet tea, de kitűnően lehet szárítani, magas antioxidáns- és vitamintartalmát így is megőrzi. Nagyon finom szörp és lekvár is készülhet belőle, akár önmagában, akár egyéb gyógynövényekkel, gyümölcsökkel vegyesen. De készítenek belőle olajat, a magjából pedig maglisztet is. Nem baj, ha nem sikerül leszedni az összes bogyót a bokorról, így legalább a madaraknak is jut télre egy kis egészséges élelem.

Almaféle díszcserje

Dísznek sem utolsó, de finom termése is érdemessé teszi arra, hogy ültessünk a kertünkbe naspolyát. Eredetileg Ázsiából származik és az almának, körtének, birsnek a rokona. Melegigényes, de már-már őshonosnak számít hazánkban is. A napos, vagy maximum félárnyékos helyeket kedveli a kertben, jól alkalmazkodott az időjárásunkhoz, így elviseli a téli és tavaszi fagyokat is. Bármilyen talajban jól terem, gyökérzete nem nyúlik túl mélyre, nagy előnye, hogy öntermékeny, így az is elég, ha csak egy bokrot ültetünk. A csipkéhez hasonlóan elég igénytelen, azonban fontos aranyszabály, hogy nem szabad metszeni, mert azzal a leendő terméseket is eltávolítjuk. Ritkítani, ifjítani természetesen lehet. Gyümölcse utóérő, jól tárolható, nem baj, ha megcsípi a fagy, sőt, állítólag úgy még édesebb. Magas pektintartalma miatt jól elrakható lekvárnak, zselének is.

Horváth Imre

