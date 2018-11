Téli Tárlat: a kvalitás számított

December 8-án délelőtt 11 órakor nyílik meg a borsodi megyeszékhelyen a térség hagyományos nagy képzőművészeti szemléje, a Téli Tárlat. Ennek jelentőségéről kérdeztük Madarász Györgyit, a rendező Miskolci Galéria megbízott tagintézmény-vezetőjét, annak apropóján, hogy a beérkezett alkotásokat már zsűrizték, és a falra kerülő kiállítási anyagot kiválogatták.

Hangsúlyt adnak a létének

– A Grafikai Triennále után ez a legnagyobb szabású és visszatérő tárlatunk – mondta. – Ma már talán nem kap akkora figyelmet és tiszteletet, mint korábban. Meglehet a Miskolcon élő és alkotó művészgeneráció öregedésével talajt is vesztett a tárlat. Amikor – húsz éve – munkába álltam itt, a helyi művészek létszáma sokszorosa volt a mainak. Úgy értem: az aktív művészek létszáma. Érezni: a fiatal alkotók elmennek, és a Téli Tárlat most nem bír olyan súllyal, hogy legalább a bemutatkozás szintjén visszajöjjenek. Persze van, aki elfelejti, van, aki nem kiállítható projekten dolgozik. A helyi kulturális háttér megváltozott, a korábban a városban működő, jól menő cégek már nem ajánlanak fel díjakat, elolvadt az a pénzügyileg és mentálisan is támogató réteg, amelyik meg tudta erősíteni ezt az egész jelenséget. Valahonnan jóval távolabbról kezdve lehetne ezt visszaépíteni azzal, hogy konkrétan elérjük a felhívással azokat, akiket érint, hogy a régióban levő társintézmények is bekapcsolódjanak, hogy a felsőoktatásba kikerült miskolci fiatalokat „kötelezően” hazavárjuk, hogy komoly mecénás réteget találjunk mellé, akik akár pénzügyileg is súlyt adnak a létének, így lenne tétje is a jelentkezéseknek – mondta el Madarász Györgyi, aki kérdésünkre az újraépítkezés további szempontjait is összegezte:

– A Téli Tárlat: lehetőség. Két évente biztosan adott, készülni lehet rá, sokaknak az első, van akiknek az egyedüli kiállítási lehetősége. Fontos azért is, mert a közönséggel leginkább személyes kapcsolatba hozható kiállítás, hiszen a helyi közösség részeként élő és alkotó emberek munkáit lehet nálunk megnézni. Igazi lokálpatrióta helyzet teremthető ebből, hiszen a mi eredményünk, a mi kiállításunk. Lehetne így is gondolni rá, de ehhez meg kell teremteni az érdeklődést, a közönséget, az igényt és nem utolsósorban a pénzügyi hátteret. Ez is hosszú-hosszú folyamat. Semmiképp sem néhány hónap munkájának a függvénye.

Fontos a zsűri szerepe

Felvetettük: a Téli Tárlat fontos ismérve, hogy szabad beadásos, vagyis nagyon eltérő irányzatokat képviselő, sokféle technikát használó alkotók műveiből válogatnak. Erre így reagált Madarász Györgyi:

– Ezért fontos a válogató zsűri szerepe. Az anyag átnézése előtt ilyen kérdések merültek föl: az elmúlt két év teljes keresztmetszetét kell mutatnunk? Ha igen, akkor abba a kevésbé sikeres amatőr tájképfestő is beletartozik. Helyi jellegű tisztelgést akarunk? Akkor megint csak a minőségtől függetlenül más alapokra kell helyezni a döntést. Egy jó kiállítást kell a nézőknek összeállítanunk? Akkor viszont szigorúan kell a színvonalat tartani. Mi most a legutóbbi lehetőséggel éltünk. Azért igyekszünk lehetőleg független – tehát nem helyi érdekeltségű – zsűrit hívni, hogy a szociális/érzelmi hozzáállást kiküszöböljük. Most a zsűrizés metódusán is változtattunk, így név nélkül, csak a látványra támaszkodhattak a zsűritagok.

Vállalható

Ezzel kapcsolatos kérdésünk volt: vállalható-e egy művészeti intézmény számára a tárlat maga, és vállalhatóak-e az abban látható alkotások?

– Hosszú évek tapasztalata alapján most azt mondom, hogy igen. Vállalható a tárlat, sőt, feladatunk is ezt vál­lalni. És kötelességünk lenne jobban csinálni. Az évek alatt többször felmerült: kell-e ez egyáltalán? Én azt mondom: igen. Kell, de kell hozzá más is. Olyan szellemi bázis, amitől élővé válik. Amitől tud­ható a viszonyítási pont, a nívó, az önmeghatározás: hol is tartok, miért kerül a művem a falra, vagy épp miért nem.

ÉM-BA

Tények a Téli Tárlatról

A Miskolci Galéria felhívása a Miskolchoz illetve a régióhoz „kötődő” alkotókat szólította meg – ez tág teret adott: bárki jelentkezhetett, akinek bármilyen kötődése van a térséghez.

Végül 148 művész adott be 318 művet.

A beadók nagy része Borsod-Abaúj-Zemplénben él és alkot. Sok Egerben tanuló, illetve néhány Debrecenben élő alkotó is jelentkezett a Téli Tárlatra.

A zsűri válogatása alapján végül 85 kiállító 162 műve kerül a falra.

