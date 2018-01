Téli saláták

Ehetünk salátákat is, sok-sok téli finomság receptjét találtuk meg a neten. Válogattunk belőle.

Almasaláta pirított magvakkal

Hozzávalók 4 személyre:

2 alma kockákra vágva

1 közepes fej lila hagyma hajszálvékonyra szeletelve

0,5 fej fehér káposzta kockákra vágva

1 sárgarépa vékonyra szeletelve

5 dkg pirított tökmag

5 dkg pirított napraforgómag

Az öntethez:

1 teáskanál méz

1 teáskanál mustár

2 evőkanál frissen facsart citromlé

3 evőkanál szűz olívaolaj

só, bors

Elkészítése:

Összekeverjük az öntethez valókat, majd egy salátástálban az almát, a lila hagymát, a káposztát és a sárgarépát is. Meglocsoljuk az öntettel, és a pirított magvakkal megszórva tálaljuk.

Sült körtesaláta sonkával

Hozzávalók:

6 körte

16 dkg parasztsonka (hajszálvékonyra szeletelve)

frissen őrölt színes borskeverék

1 dl fehérbor

olívaolaj

fehér balzsamecet

10 dkg madársaláta

10 dkg friss saláta

Elkészítése:

A salátákat hideg vízben megmossuk. Ha lehetőségünk van rá, akkor kicentrifugáljuk, hogy ne maradjon vizes, majd kicsit összetépkedve keverőtálba helyezzük. A körtéket félbevágjuk, a magházukat kivágjuk. A felezett körtedarabokat még 3 részre szeljük. Az így kapott körtéinket egy forró teflonserpenyőben kevés olajon, jó magas hőfokon megsütjük. A végén megszórjuk a durvára tört színes borssal. Felöntjük a fehérborral, egy pillanatig forraljuk, majd a keverőtálban összeaprított salátához adjuk. Kevés olívaolajjal összeforgatjuk, majd tányérokra tálaljuk. A tetejére helyezzük a vékony sonkaszeleteket.

Sült karfiol és fehérbab-saláta

Hozzávalók 2–3 fő részére:

30 dkg karfiol

1 konzerv (240 g) fehér bab

1 csomag fodroskel-saláta (vagy rukkola)

1 dl kaukázusi kefir

fél citrom leve

0,5 dl olívaolaj

10 dkg fetasajt

Elkészítése:

A karfiolt kisebb rózsákra szedjük és kevés sóval, borssal, olívaolajjal meghintve, 190 fokos sütőben 20 perc alatt készre sütjük. A babot leszűrjük, átöblítjük és egy nagy salátástálba öntjük. Rászórjuk a zöld salátaleveleket és a sült karfiolrózsákat is. Összedobjuk az öntetet: a kaukázusi kefirhez hozzáadjuk a citromlevet, sózzuk, borsozzuk és habverővel alaposan belekeverjük az olívaolajat is. Az öntetet rácsorgatjuk a salátára, az egészet óvatosan átforgatjuk, végül morzsolt fetasajtot szórunk a tetejére és már tálaljuk is.

Téli káposztasaláta

Hozzávalók 4 főre:

1 kisebb káposzta

1 dl olívaolaj

3 nagyobb sárgarépa

ízlés szerint frissen őrölt bors

ízlés szerint só

ízlés szerint citrom

Elkészítés:

Igen vékonyra szeleteljük a káposztát, megsózzuk, és kb. 30 percre szűrőbe helyezzük, majd egy kissé megnyomkodjuk, hogy a leve kicsorogjon.

Közben megtisztítjuk és lereszeljük a sárgarépát, majd összekeverjük a káposztával.

Az olajból és a citromléből, egy kis sóval és borssal készített öntettel locsoljuk meg a salátát, és azonnal tálaljuk.

Sárgarépa-saláta

Joghurtos sárgarépa-saláta

Hozzávalók 4 személyre:

70 dkg durvára reszelt sárgarépa,

7 dkg mazsola

1–2 evőkanál citromlé

1 evőkanál extra szűz olívaolaj

1 mokkáskanál méz

2 dl natúr vagy szójajoghurt

1 mokkáskanál só

5 dkg darabolt dió

Elkészítése:

A sárgarépát és a mazsolát tálba tesszük. A citromlevet az olajjal, a mézzel, a joghurttal és a sóval alaposan kikeverjük, majd a répára öntjük, és jól összeforgatjuk. A dióval megszórva tálaljuk.

– ÉM –

