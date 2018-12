Téli napforduló: ma van az év legsötétebb napja

December 21-én van a legrövidebb nap és a leghosszabb éjszaka is. A téli napfordulón a legrövidebb a nappal és leghosszabb éjszaka, azaz december 22-től úgy megyünk befelé a télbe, hogy egyben kifelé is megyünk belőle, hiszen napról napra több lesz a világosság körülöttünk.

A csillagászati tél december 21-én kezdődik

Ez az év legrövidebb napja. A Nap – a mi földrajzi szélességünkön – délkeleten kél, délnyugaton nyugszik, és a Baktérítő magasságában tűz merőlegesen a földre.

A téli napforduló az északi féltekén december 21-én van (esetenként 22-én) van, az idén december 21-én, 22:23:51-kor következik be.

Érdekesség, hogy a legkorábbi napnyugta már a hónap első felében bekövetkezik, és másodperces eltéréssel, napokon keresztül (12.06.- 12.16.) azonos időpontban nyugszik a Nap. A legkésőbbi napkelte időpontja azonban az év legvégére, illetve az új év első napjaira esik.

Téli napfordulókor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben hajlik el a Nap sugaraitól. Az északi féltekén a téli napfordulóig a Nap északról délre halad, utána pedig délről észak felé kezd mozogni, és az év legrövidebb nappalát (következésképpen a leghosszabb éjszakát) adja.

Ezen a napon a legkevesebb a napsütéses órák száma. Az Északi-sarkkörön például egyáltalán nem kel fel a Nap.

Ez az időszak a hosszú árnyékok ideje. Most, hogy a Nap ismételten alacsonyabb ívben halad fejünk felett, megünnepelhetjük elénk-mögénk vetülő, sötét árnyéktükrünk nyúlánk hosszát.



Téli napforduló és spiritualitás

December 21-ét spirituális értelemben a Lélek Sötét Éjszakájának is nevezik- írja az nlcafe. A Föld északi sarkpontján ilyenkor teljes a sötétség, hat hónapon át föl sem kel a fel a Nap. A mérsékelt övben, ahová Magyarország is tartozik, mindössze 8 és fél órás a nappal. Ugyanakkor különleges energiával is rendelkezik a Fény születésének napja. Ne lepődj meg, ha érzékenyebb a lelked, ha meghatódsz olyasmin is, amelyeken általában nem szoktál. A téli napfordulón átélt meditáció segíthet megérteni, mi zajlik a lélekben, de arra is lehetőséget ad, hogy új, eddig ismeretlen szinteket tapasztalj meg magadban. Az energiát szinte azonnal érezheted, amint lehunyod a szemed.

A mélyen elrejtett vagy elfojtott érzések könnyebben törhetnek felszínre, az örömet és a bánatot is intenzívebben élheted meg ezen a különleges napon. Ahogyan a fény, te is újjászülethetsz. Kitalálhatod a céljaidat, elindulhatsz egy új úton, energiát adhatsz mindannak, amire a lelked mélyén vágyakozol. Próbálj meg ezen a napon lassítani – már amennyire lehetséges.

Forrás: sokszinuvidek.24.hu

VISSZA A KEZDŐOLDALRA