Téli megyei labdarúgás: vissza a terembe, de nem Borosi

2015. február elején rendezték meg a miskolci városi sportcsarnokban a dr. Borosi László teremlabdarúgó-emléktorna 30. kiírásának a döntőjét, amelyet akkor a mádiak nyertek meg. Az esemény után az MLSZ megyei igazgatóságának vezetője, Sajti Viktor bejelentette, hogy ezzel befejeződött a nagy múltra visszatekintő versenysorozat, és a következő téli felkészülési időszakban nagypályás műfüves tornát szerveznek, ezzel is támogatva a csapatok, klubok év eleji munkáját. Mindez meg is valósult, a megye majd minden részéből neveztek együttesek, a mezőkövesdi tűzoltópályán tizenegy hónappal ezelőtt lebonyolított fináléban a mádi gárda 2-2 után büntetőkkel bizonyult jobbnak Ongánál. Ezen találkozón kívül egészen a 19. helyig megrendezték a helyosztókat, a­­nnyi negatívummal, hogy két párosításban az egyik csapat lemondta a meccset, így az ellenfelek játék nélkül győztek és szerezték meg a jobbik pozíciót.

Január 12-ig nevezhetnek

Az elmúlt ősszel „felállt” új társadalmi elnökség már hivatalba lépésekor (illetve a lapunknál tett látogatás alkalmával is) azt szorgalmazta: hogy ha nem is Borosi néven, de idén januárban-februárban szeretnének tető alá hozni egy teremtornát. Ami, úgy néz ki, hogy meg is valósul.

– A tavalyi műfüves tornának sok pozitív hozadéka volt, a visszajelzések is inkább előremutatóak voltak, és bár ezt most is kiírta az igazgatóság, sajnos nem sok csapat élt a nevezés lehetőségével, mindössze hat, így ezúttal el kellett tekintenünk ennek a lebonyolításától – fogalmazott Sajti Viktor. – A társadalmi elnökség tagjai úgy gondolták, szeretnék folytatni a teremtorna hagyományait, ezért nemrégiben hozzákezdtünk egy ilyennek a megszervezéséhez. A nevezési határidő még nem zárult le, január 12-ig lehet jelentkezni, hatvan csapatra írtuk ki, és nagyjából már húsz jelezte, hogy részt kíván venni rajta. Pillanatnyilag nincs hivatalos neve ennek a tornának, de rövidesen ez is lesz. Azt még hozzátenném: természetesen a csapatok nemcsak itt, így, „fedett pályán” készülnek a tavaszi folytatásra, hanem a szokásokhoz híven kinn is, csak ezt, a mérkőzések leszervezését most megoldják saját maguknak.

A teremtornát a tervek szerint tíz csoportban – a házigazdajelölt csarnokok vezetőivel folynak az egyeztetések – rendezik meg, csoportonként hat-hat együttessel. A küzdelemsorozat selejtezőjének tervezett időpontja január 28–29, a döntőt február 4–5-én rendezik meg a miskolci városi sportcsarnokban.

ÉM-MI

A résztvevőkről

Az NB I-ben két klub, a Diósgyőri VTK és a Mezőkövesd Zsóry FC képviseli a borsodi színeket, az ő bármilyen részvételük, jelenlétük a teremtornán egyelőre kérdéses. Az NB II-es cigándiak jelezték, szívesen részt vesznek a küzdelmekben, igaz, nem a másod­osztályú futballistáikkal, hanem az „utánpótlás-megyei III-as” vegyes együttesükkel. A szervezők az NB III-as megyei klubokat is várják, és az előzetes beszélgetések alapján akár többük is ott lehet a parketten. A megyei I-es és a megyei II-es alakulatok számára is csak opcionális a részvétel, de egy részük vélhetően az indulás mellett határoz, illetve már határozott.

