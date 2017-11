Téli gumi: már itt van az ideje

Amíg október elején akciósak voltak a téli autógumik a gumiszervizekben is, és várni sem nagyon kellett, addig az utóbbi napok fagyos reggelei alaposan ráijesztettek az autósokra, ugyanis sokan döntöttek a csere mellett. Csütörtökön három gumiszervizben is azt a választ kaptuk, hogy nem tudnak aznapra munkát vállalni, egyikük csak annyit tudott mondani, hogy menjünk oda, álljunk be a sorba, úgy biztosan sorra kerülünk.

A hideg mellett az autósokat talán a három napos ellenőrzés is megijesztette, a közlekedési hatóságok ugyanis összehangolt ellenőrzést tartanak november 8-10. között országszerte, amelyen az autók téli felkészítését ellenőrzik. Persze az ellenőrzés során csak felhívják az autósok figyelmét a téli gumi, megfelelő fagyállózás, téli ablakmosó fontosságára, hiszen Magyarországon nem kötelező a téli gumi használata, így nem is büntethetnek miatta. Ellenben baleset esetén a biztosítók megtagadhatják a kárrendezést arra hivatkozva, hogy nem volt alkalmas a téli közlekedésre az autónk.

Tavaly karácsony előtt az egyik portál felmérése szerint 100 autóból 22 nyári gumin „futott”, egy friss országos felmérés szerint pedig az autósok 75 százaléka támogatná a kötelező téli gumi használatot, még akkor is, ha büntetnének miatta.

ÉM-HI

