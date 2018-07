Télen itthon, nyáron meg külföldön

Van, aki a nyári szünetet is munkával tölti a Miskolci Szimfonikus Zenekar zenészei közül. Kihasználva a hosszú nyári szünetet többen is külföldön zenélnek ilyenkor, hogy egy kis pénzt keressenek. Nem is olyan kicsit. Mint megtudtuk, külföldön olykor négyszer-ötször annyi a fizetés, mint itthon.

– A zenészeknek mindig is az életük része volt az utazás, a külföldi fellépés – jegyezte meg elöljáróban Szászné Pónuzs Krisztina, a zenekar ügyvezetője. – Nyáron azonban igyekeznek kihasználni az egyéb lehetőségeket. Vannak, akik az országhatárokon belül lépnek fel különböző művészeti fesztiválokon és egyéb rendezvényeken, de vannak olyanok is, akiknek lehetőségük adódik külföldön zenélni. Van egy kisebb társaság, akik Észak-Németországban dolgoznak egy hosszabb rendezvénysorozaton. Van, aki Ausztriában zenél, mások Tirolban vagy Franciaországban, ahol nyáron rendkívül sok szabadtéri fesztivált rendeznek, és ezekre alkalmilag összeállt együtteseket szerződtetnek – sorolta az ügyvezető.

Egy gyönyörű szigeten

Jelezte: azt nem bánja, ha a zenészek a szabadságuk egy-két hetét munkával töltik, feltéve, hogy nem túlfeszített a munkatempó, és hagynak időt a regenerálódásra is. A társulatból 10-15 művész vállal rendszeresen munkát külföldön – tette hozzá.

A zenekar egyik zenésze, Czimer Sándor szinte minden nyarát az észak-németországi Sylt-szigetén tölti, a Westerlandnak nevezett üdülőfaluban. Amikor telefonon hívtuk, ő éppen zenélt, ezért a felesége mesélte el, hogy az üdülőhelyen két zenekar van. Egy tánczenekar és egy 16 tagú komolyzenekar. Ez utóbbiban játszik a férje. Olyan darabokat adnak elő, amilyeneket a németek szeretnek: opera- és operettrészleteket, indulókat, musicaleket. Naponta egyszer vagy kétszer lépnek föl. Véleménye szerint a gyönyörű környezet, a jó levegő és időjárás miatt érdemes a szigeten tölteni a nyarat, de természetesen anyagilag is megéri. Hozzátette: a zenészek tulajdonképpen azért kényszerülnek nyáron külföldön dolgozni, mert az otthoni fizetésük 50 százalékkal van lemaradva a pedagógusok fizetéséhez képest.

Hattyúk tava

Nemrég jött haza Franciaországból Kriston Tamás, a miskolci szimfonikusok koncertmestere. Ő azt mesélte, hogy egy fővárosi zenekar hívta meg őt a franciaországi fellépésre, ahol egy orosz balett-társulat Hattyúk tava előadását kísérték.

Elmondta: tapasztalatai szerint külföldön sokkal jobban megbecsülik a zenészeket, mint itthon. Van persze, ahol kevésbé, de ott más miatt éri meg dolgozni. Például, mert nagyon szép vagy különleges országba, városba lehet utazni. Van olyan külföldi lehetőség is, ahol a zenészek négyszer-ötször annyit kereshetnek, mint itthon, de azért nagy a szórás.

– Köszönhetően a több száz éves hagyományokra visszatekintő zeneoktatásunknak, a magyar zenészeknek becsületük van külföldön – fogalmazott Kriston Tamás.

HE

