Télen a folyók előnyben a horgászoknál

Mire érdemes odafigyelni a leghidegebb évszakban a befagyott tavak és a jeges folyóvizek mentén? Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület hivatásos halőrei, Molnár István és Oláh István láttak el minket hasznos tanácsokkal. A két horgász büszke rá, hogy Orosz Lászlóval közösen idén megnyerték a II. Országos Halőri Találkozó horgász-versenyét, amely közel százfős baráti összejövetel és szakmai verseny volt.

Csak saját felelősségre

– Télen folyóvizekhez érdemesebb menni, mert kevésbé balesetveszélyes leülni a parton, mint léket vágni egy tavon. Hétvégén rengetegen telepednek ki a hidak környékére, többnyire ott gyűlnek össze a halrajok – kezdte a beszélgetést Molnár István. – Ettől függetlenül van, aki saját felelősségre vállalja, hogy rámegy a befagyott tó jegére. Ahhoz, hogy ez biztonságos legyen, legalább két hétig folyamatosan mínusz 10 fok alatt kell lennie a hőmérsékletnek fagyás után, mert addig hízik a jég tíz centi vastagságúra. Bár a kezdők így is jól teszik, ha egy tapasztaltabb horgász társaságában teszik meg az első lépéseket a csúszós terepen. A tó belsőbb részein is lehetnek hőforrások, ezért ahol kásásabb a hó, ami a felületet borítja, attól jobb távol maradni. A lék készítéséhez vásárolhatnunk speciális jégfúrót, de van, aki láncfűrészt vagy baltát használ. Viszont azt, hogy a lyuktól milyen messze szabad leülni, már tényleg csak a tapasztalat tanítja meg.

Az amur nem aktív

– A halak a hidegben nem táplálkoznak olyan intenzíven, ezért sokkal vékonyabb, finomabb felszereléssel érdemes horgászni, mint nyáron. A zsinór a hajszálnál is vékonyabb, amire nagyon minimális csalit tesznek. A fajok nagy része ebben az időszakban ugyanúgy kifogható, kivéve az amurt, amely egyáltalán nem aktív. Azonban pár halfaj különösen nagy számban jelenik meg ilyenkor. Többek között a paduc, menyhal, süllő, csuka és sügér. A keszeg, a harcsa és a ponty inkább a melegebb évszakokban jellemző, de egész évben akadhat belőlük a horogra néhány példány – foglalta össze Molnár István.

Hidak lábánál ívnak

Oláh Istvánt a népszerű téli horgászhelyekről kérdeztük a régióban.

– A Miskolci Állatsegítő Alapítvány Sajószigeti úti telephelye mögötti területen és a Vízmű zuhogó részén nagyon sokan szoktak egész télen horgászni. A duzzasztott vizeken pedig a Hernádnál, illetve Felsődobsza és Gibárt környékén. Emellett a sajószentpéteri hídnál, a hosszúrévi hídnál és a sajókazai hídnál is sok hal, különösen a paduc szeret tanyázni, ezért ez is mind kedvelt horgászparadicsom. A Sajó felső szakaszán szintén sok emberrel lehet találkozni, akik a szép menyhalakra várnak, amelyek a köves részeket szeretik. A Szinva felső szakaszán pedig még a pisztráng is előfordul.

Az elvihető halmennyiség télen is ugyanannyi, de sokan csak sportból fogják ki a pikkelyeseket.

– A fajtától, a helytől, a fronthatástól és a légnyomástól is függ, hogy milyen éppen a kapás, de a kettő plusz egy elvihető mennyiség egész évben marad. Ez azt jelenti, hogy fajonként egy-két darab gyűjthető be, plusz még egy harmadik, valamilyen másfajta hal – mondta Oláh István.

Detzky Anna

