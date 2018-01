Tél nélkül maradtunk? Mezőcsáton rügyet bontott az orgona és a fűzfa!

Már a december sem volt igazán hideg, amire az elmúlt években volt példa a hónap elején. Aztán az is hamar kiderült, hogy nem lesz fehér karácsony 2017-ben sem, az ünnep után azonban nemhogy hűlt volna az idő, hanem még javult is.

A repce nagyon­­­ szép, zöldellő állapotban van.” Molnár Barnabásné

Nincs vegetációs időszak

Az év elejére aztán jöttek a bőven tíz fok feletti hőmérsékletek, és az éjszakai hidegnek sincs híre-hamva sem, így aztán sorban nyílnak a virágok és bimbóznak több helyen a fák. A természet tavaszt érez, ennek pedig lehetnek még komoly következményei később.

Korábban már több esetben – így a kukoricatermés, fagykárok vagy az aszályos nyár kapcsán – is kiderült: megyénkben a különböző összetételű talaj és a domborzati viszonyok miatt sajátságos mikroklímák alakultak ki.

Így nem egységes, hogy hol, mi történik a növényekkel, vagy milyen lesz a termés. Éppen ezért két egymástól távol eső és jelentősen különböző természeti adottságú területen is utánanéztünk, mi a helyzet az enyhe télben.

Másfél hónappal előrébb

Mezőcsáton nagyon jó az idő, és ennek meg is van a hatása. Bacsó Tamás, a Fejes Faiskola vezetője sorban mutatja a fák ágait, ugyanis a legtöbbjük szépen elkezdett fejlődni, készülődik a rügyfakadás, vagy éppen – mint például az orgona és a szomorúfűz esetén – már kis pattantak a rügyek.

– Úgy érzik, mintha leg­alább másfél hónappal előrébb járnánk az időben. De tulajdonképpen nincs is vegetációs időszak, teljesen nem is álltak le az életfunkciók a növényekben – mondja a szakember, hozzátéve: naplót vezetnek, így az alapján is nagy bizonyossággal tudja állítani, hogy náluk az idei télen még komoly fagy nem is volt.

Ebben az időszakban maximum 4–5 napot tudnak egy hónap alatt dolgozni a faiskolában, most viszont folyamatosan, hiszen állandó a jó idő, többször is süt a nap. Ahogy mondják, jól is érzi magát az ember kint, persze tartanak attól, hogy lesz „böjtje” a januári tavasznak.

– Láthattuk tavaly, hogy bármikor bejöhet a rossz idő. Akkor kaptuk a mínusz hat fokot és a havat, amikor virágzott az összes fa, vagy már terméskezdemény is volt rajta. Most is tartunk tőle, hogy az előttünk álló hónapokban komolyabb fagy jöhet még, és az bizony ezek után nagy gondot okozna. Most még ezt nem látjuk, nem érezzük, de az biztos, hogy ez nem a normális időjárás. Évek óta tapasztaljuk, hogy melegszenek a telek, hogy ez a globális felmelegedés miatt van, vagy más az oka, nem tudom. A legnagyobb gond az, hogy nehéz tervezni előre, mert rettentően kiszámíthatatlan az időjárás – teszi hozzá Bacsó Tamás.

Nem volt ennyire jó idő Göncön és környékén, így egyelőre jele sem nagyon van annak, hogy gond lehetne az idei termésekkel a szeszélyes időjárás miatt.

Borús, ködös

– Éjjelenként azért volt mínusz 4–5 fok, és nappal plusz hat körül, de keveset sütött a nap, viszont sokszor volt borús, ködös időjárás, így errefelé nem fordult elő virágzás vagy rügypattanás. Az kétségtelen, hogy szépen dísz­lik minden, az áttelelő szabadföldi növényeknek, mint a búza, nem kellene ennyire jó idő. A repce nagyon szép, zöldellő állapotban van – meséli megkeresésünkre Molnár Barnabásné kertészmérnök, növényvédelmi szaktanácsadó. Hozzátette: most még semmit nem lehet látni abból, hogy ez az enyhe időjárás okozott-e eddig bármilyen kárt, és sok függ attól, hogy milyen lesz a következő hónapok időjárása. Mennyire lesz hideg, lesz-e hótakaró a növényekre, a földre, előfordul-e márciusi, ne adj’ Isten későbbi fagy Göncön és környékén.

Időjárás

Rekordmelegek

Megdőlt a melegrekord december 27-e után január 6-án és 7-én is

17,4 fok lett a január 6-i új országos melegrekord

Enyhe marad

Kisebb fagy éjjelente péntektől jöhet, mínusz 1–4 fok között

10 fok felett marad csütörtökig az idő nappal, de pluszban lesz egész héten

Invázió jöhet idén?

A téli vegetációs időszak és a kellő hideg azért is lényeges része a kertek, földek körforgásának, mert segít elpusztítani a kártevőket, amelyek így nem fertőznek újra azonnal a jobb idő beálltával. Az eddigi tél egyáltalán nem volt olyan, amelyet ne bírnának ki a gombafélék és egyéb kerti vagy szabadföldi kártevők, így félő, hogy tavasszal, nyár elején komoly gondot okoznak majd.

Ugyanakkor sokan panaszkodnak a rágcsálókra is, amelyek a jó időben tovább szaporodnak.

