Tehetségek versenye a musical-szerepért Miskolcon

Idén is szabadtéri rendezvénnyel kezdődik az évad a Miskolci Nemzeti Színházban. Szeptember 2-án, vasárnap a Déryné-kertben délelőtt kalandjáték és óriásszínező várja a gyerekeket, a színpadon musicalmesék, a színházi zenekar koncertje és a Miskolci Balett műsora szórakoztatja a közönséget.

Az útvesztőben

A kalandjáték a Félőlény című zenés mesejáték bemutatójához kapcsolódik: az előadás szereplői különleges labirintuson vezetik végig a kicsiket, ahol játékos feladatok várják őket. A játékon 6-12 éves kor közötti gyerekek vehetnek részt, előzetes regisztráció után. Jelentkezni a miskolcinemzeti@gmail.com e-mail-címen lehet névvel, telefonszámmal, e-mail-címmel, a gyerekek életkorának feltüntetésével.

Este 8 órától különleges show-val készül a színház. Idén először meghirdetik a népszerű televíziós tehetségkutató mintájára a Miskolc’s Got Talent című játékos versenyt, különleges fődíjjal. A vetélkedőre három kategóriában – színház, zene, tánc – várják a 14 évnél idősebb jelentkezőket. A produkciók előválogatásához augusztus 29-ig egy videós anyagot várnak rövid bemutatkozással és a versenyprodukcióval a castingmnsz@gmail.com címre a jelentkezési kategória, név, lakcím, e-mail-cím és telefonszám feltüntetésével. Az előválogatás után behívott versenyzők a Nagyszínház színpadán igazi közönség előtt mutathatják meg magukat. A produkciókat színészekből álló szakmai zsűri értékeli. Fődíj: a három kategória győztesei egyedülálló lehetőségként bekerülnek a Miskolci Nemzeti Színház 2018–2019-es évadának musical bemutatójába, a Hello, Dolly!-ba. A műsort színészeink produkciói is színesítik, rengeteg humorral és meglepetéssel.

A hagyományokhoz híven idén is látványos fényfestéssel zárul majd az este a Déryné-kertben: a Színészlakások falán elevenedik meg a színház 195. évada!

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA