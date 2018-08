Teakeverék a cukorbetegség gyógyítására

Már 2006-ban beszámolt dr. Fodor János István az Acta Pharmaceutica Hungarica egészségügyi folyóiratban egy kapor-, csalán- és páfrányfenyő-­őrleményt tartalmazó teakeverék preklinikai és klinikai vizsgálatának eredményeiről. E szerint a készítmény megfelelő adagban alkalmas lehet a 2-es típusú diabetes mellitusban (és előállapotaiban) a vércukorszint szignifikáns csökkentésére.



Dr. Fodor János István

Ez azért jelentős, mivel a 2-es típusú diabetes mellitus világszerte járványszerűen terjed, főleg felnőttkorban, de fiatalkorban is – mondja Fodor doktor. Hazánkban is a lakosság mintegy 10%-át érinti, a potenciálisan diabeteszesek aránya kb. 45%. A következő évtizedekben a betegek számának exponenciális emelkedése várható, 2035-re világszerte 250-300 millió beteget prognosztizálnak a diabetológusok. 2016-ban már 450 milliónál tartunk és 2040-re 642 millió várható. A betegség hátterében nagy valószínűséggel a helytelen, stresszben gazdag mozgásszegény életmód és az egészségtelen táplálkozás áll. Ennek következményeként kóros elhízás alapon létrejön az anyagcsere komplex zavara, mely kezdetben glükózintoleranciát és zsíranyagcsere-zavart eredményez. Jellemzője a dyslipidaemia, hypertonia, trombózis-, embóliahajlam. Ezt követi az inzulinrezisztencia, melyet a szervezet kezdetben hyperinzulinaemiával kompenzál, de a ß-sejtek tartós ingerlése egyben kimerültségüket is eredményezi, s ennek lesz a végső következménye az emelkedett vércukorszint, illetve az anyagcsere teljes csődje. E betegség komplex kezelést igényel, melyet korszerűen és minél előbb kell elkezdeni. Elsődleges és egyben a legfontosabb a prevenció. Ezt neveléssel, oktatással, felvilágosítással, az életmód-változtatással tehetjük eredményessé (az egészséges étkezés, a fizikai aktivitás fokozása, az alkoholfogyasztás és a dohányzás mellőzése.) Ezt követi a cukor- és a zsíranyagcserére, illetve a hypertoniára ható gyógyszeres kezelés. Külön-külön (is) régóta ismert és alkalmazott fűszer- és gyógynövény keverékéből készített teával kezdeti biztató tapasztalatok és célzott megfigyelések indítottak arra, hogy a teakeverékkel prospektív tanulmányt folytassak, bizonyítva a preklinikai és klinikai hatásosságot. Többéves kedvező eredmények után és újdonsága miatt a termék szabadalmi védettséget is kapott. Minden kiszerelési formátumra védett. Azért is váltak szükségessé ezek a vizsgálatok, mert sem a hazai, sem a nemzetközi irodalomban nem találtunk a kaporról hasonló tapasztalatokról tanúskodó utalást, ugyanakkor a csalánról WHO-monográfia van. Preklinikai vizsgálat során adatokat gyűjtöttünk a filtertea cukoradását követő vércukorszintet szabáIyozó hatásáról, Glucobay 50 mg-os tabletta hatásával összehasonlítva. Hasonló preklinikai vizsgálatokat végeztek Marokkóban is Mohamed Bnouham és munkatársai, akik szintén megállapították végső konklúzióként, hogy a csalán a bélrendszerben csökkenti a glükóz felszívódását. Megfigyelésünk szerint a kapor az endogén (saját) inzulinregenerálását végzi. Az új fitoterápiás lehetőség a prezentált preklinikai és klinikai vizsgálatok eredményei alapján a jövőben jelentős helyet foglalhat el a medicina preventív és gyógyító tevékenységeinek palettáján. Legfontosabb törekvésünk tehát az anyagcsere egyensúlyi állapotának megőrzése és megváltozásakor annak mielőbbi helyreállítása a saját inzulinregeneráció által.

Preklinikai és a klinikai vizsgálatok szerint a teaadag a vércukor- és a koleszterinszint-emelkedést a normál mértékéig mérsékelte. A klinikai vizsgálatok alapján is jelentős csökkenés volt tapasztalható az éhgyomri vércukor- és a szérum koleszterinszintjében. A teakeverék rendszeres fogyasztása javítja a glükóztoleranciát, így a diabetest megelőző állapotban is előnyös hatású és lassítja a progressziót. A klinikai vizsgálatokba bevont valamennyi beteg mellékhatásmentesen jól tolerálta a teakeveréket, sőt feltűnő volt a vitalitásuk fokozódása, fizikálisan és mentáIisan egyaránt, placebo fogyasztásakor mindezek elmaradtak.

Összefoglalásképpen kijelenthető, hogy a preklinikai és a klinikai célirányos vizsgálatok pozitív eredményt adtak a gyógytea hatásosságának bizonyításában és a tolerancia vonatkozásában egyaránt – hangsúlyozta dr. Fodor János István. A találmányom alapját képező teakeverék élelmiszer élvezeti szer és az étrend-kiegészítő kapszula kiszerelési formátum. A találmányom alapját képező teakeverék és az étrend-kiegészítőkapszula Diaton néven az interherb.hu weboldalról megrendelhetők, a kapszula formátum patikákban is kapható, megrendelhető. Mindkét kiszerelési formátum a Dr. Fodor János István névvel is jelzett.

