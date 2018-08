Távol-keleti szüretelők Tarcalon

Látványszüreten és kulturális programokon vettek részt Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) tagországainak magyarországi nagykövetei. A diplomaták családjaikkal és munkatársaikkal együtt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Tarcal önkormányzatának meghívására érkeztek Tokaj-Hegyaljára. A program célja a nemzetközi kapcsolatok erősítése volt. A rendhagyó esemény sajtótájékoztatóval kezdődött, melyen előbb Butta László, Tarcal polgármestere, majd Barkóczi István a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) alelnöke köszöntötte a külföldi delegációt és az eseményen megjelenteket. A tájékoztatón Cheong Loon Lai Malajzia, valamint Nguyen Tien Thuc Vietnám magyarországi nagykövete elismerően nyilatkozott a magyar kapcsolatokról és mindketten reményüket fejezték ki, hogy a kamara után Tarcal városával is gyümölcsöző lesz a viszonyuk.

Fontos a nemzetközi kapcsolat

A látványszüreten a vietnami és malajziai vendégeknek szakavatott helyiek mutatták meg, hogy zajlik ez a hagyományos program Tokaj-Hegyalján. Butta László tarcali polgármester érdeklődésünkre elmondta, nagyon örült a BOKIK kezdeményezésére megvalósult programnak, hiszen Tarcal életében korábban nem volt túl gyakori az, hogy nagyköveteket láthatnak vendégül.

– Különösen fontos ez így, a szüreti időszak kezdetén, mert lényeges, hogy minél több nemzet tagjai megismerjék a vidékünket. A mostani programnak volt már egy előzménye, tavaly ugyanis a kamara vietnami üzleti vendégeit láttuk vendégül, akik olyan jól érezték magukat, hogy felvetették, szívesen jönnének máskor is. Szerencsére erre már idén sor kerülhetett – mondta Butta László.

Jelentősnek és sikeresnek ítélte meg a találkozót Barkóczi István BOKIK-alelnök is.

– Az ASEAN-tagországoknak magyarországi nagyköveteivel való kapcsolataink ­hosszú évekre nyúlnak vissza, vietnami üzletemberek sem először járnak nálunk annak érdekében, hogy élénkítsék a két ország közötti kapcsolatokat. A delegációk tagjainak nagyon jó emlékei vannak Magyarországról, hiszen többük korábban hazánkban, akár a Miskolci Egyetemen tanult, éppen ezért ismerik és szeretik a gasztronómiai különlegességeinket, köztük a magyar bort is. Nagy öröm számunkra, hogy itt, Tarcalon megmutathattuk nekik, hogyan készül ez a nedű – hangsúlyozta az alelnök.

Magával ragadta a környezet

A fentieket alátámasztották Cheong Loon Lai Malajzia nagykövetének szavai is. A diplomata különleges élménynek nevezte azt, hogy részese lehet egy szüretnek, ugyanis Malajziában ilyen élményeket nem tudnak szerezni.

– Már második alkalommal járok a térségben és első látogatásomhoz hasonlóan most is magával ragadott ez a gyönyörű látvány, a hegyek, a napraforgó táblák, az a komoly mezőgazdasági és természetesen az épített környezet is. Ezt persze nem csak én látom hasonlóan, hiszen tisztában vagyok vele, hogy a Tokaj-hegyaljai borvidéket az UNESCO Világörökség Bizottsága mint kultúrtájat több mint tizenöt éve felvette a világörökségi listára – szólt a maláj nagykövet.

A delegáció tagjai a látványszüretet követően kipróbálhatták hogyan kell a szőlőt ledarálni és préselni, ezután megkóstolhatták a mustot, és a nap folyamán finomabbnál finomabb borok ízlelésére is volt lehetőség.

A vietnami és maláj vendégek a program zárásaként Tarcal nevezetességeivel is megismerkedhettek.

Tajthy Ákos

