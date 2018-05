Tavaszi megújulás Forrón

Több beruházás is megkezdődött a közelmúltban Forrón.

71 millió forintból történhet meg az iskola energetikai felújítása.” Rakaczki Zoltán

A Gárdonyi Géza Általános Iskola már felállványozva, javában folynak a külső munkálatok. Rakaczki Zoltán polgármesterrel találkozunk az intézményben, aki lapunknak elmondta, bár az iskolák már nem az önkormányzatok fenntartásában vannak, de ő fontosnak tartja, hogy a település gyermekei korszerű, minden igénynek megfelelő épületbe járjanak.

Így aztán az önkormányzat pályázott, és nyert, így uniós forrás segítségével, 71 millió forintból történhet meg az iskola energetikai felújítása. Tervben van a külső nyílászárók cseréje, a homlokzat szigetelése és felújítása, a padlás szigetelése, valamint akadálymentes mosdók és folyosók kialakítása. A munkák április elején kezdődtek és szeretnék nyár végére befejezni, hogy az új tanévet már ne zavarják a munkálatok.

Az iskola igazgatója, Nyitrainé Janoczkó Mária mindehhez hozzáteszi, a Szerencsi Tankerületi Központ is hozzájárult az intézmény felújításához. 30 millió forintból korszerűsíthetik a fűtésrendszert, és szintén a tankerület támogatásával megtörténhet a világítótestek cseréje.

Az igazgató hangsúlyozta: az iskola felújítása szép példája az önkormányzat és a tankerület összefogásának, amit szeretne megköszönni Rakaczki Zoltán polgármesternek és Szabó Árpád tankerületi igazgatónak.

Aludttej a büfében

A polgármestertől megtudtuk, még ebben az évben megújul a település konyhája is, egy belügyminisztériumi pályázat segítségével, 39,9 millió forintból. Már itt is folynak a munkák: megtörténik a teljes külső és belső felújítás, plusz a tetőcsere, de konyhai eszközökkel is gazdagodik majd a konyha.

Szintén elkezdődött az orvosi rendelő felújítása. Itt is teljes renoválás várható, valamint lehetőség nyílik orvosi eszközök beszerzésére.

További nagy terv Forró leghíresebb épületének, a valamikori Kakas csárdának a teljes felújítása. A település Fancsal községgel együtt nyert egy turisztikai uniós pályázaton. A felújítás után továbbra is látható majd az egykori csárdában a helytörténeti kiállítás, egy másik tárlat Forró település történetét mutatja majd be, és szeretnének egy büfét is kialakítani, melyben helyi termékeket lehet majd vásárolni és kóstolni, például az aludttejet, mert még mindig igaz a mondás, hogy „Egyen Forrón aludttejet!”

