Tatabányán a Budaörs ellen kupázik a Diósgyőri VTK

A labdarúgó Magyar Kupa 8. fordulójában, a 16 közé jutásról döntő mérkőzésen, az élvonalbeli Diósgyőri VTK csapata szerdán 12 órától a másodosztályban szereplő Budaörsi SC vendége lesz, Tatabányán. Azért ezen a helyszínen, mert az NB II-es gárda stadionjában építkezés zajlik.

Az 5. helyen

A DVTK az előző körben is második vonalban szereplő csapattal találkozott, a feljutó helyen álló Zalaegerszegi TE FC idegenbeli legyőzése után ezúttal az 5. helyen tanyázó Budaörsi SC-t kellene felülmúlnia. A találkozóval kapcsolatban elsőként azt vetettük fel Fernando Miguel Fernández Escribanónak, a DVTK vezetőedzőjének, hogy – az előző kupafordulóval szemben – most többször hallottuk tőle, hogy fontosnak tartja ezt a kupameccset, és kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyiben más ez a mostani kupatalálkozó, mint volt a Zalaegerszeggel szembeni.

– Számomra a Budafok elleni ugyanolyan fontos mérkőzés lesz, mint az ESMTK és a ZTE FC elleni volt. Szombathelyen azért tudtam külön kiemelni a szerdai kupameccset, mert a pontszerzés után kevesebb kérdést kaptam a bajnokira vonatkozóan – nyilatkozta a spanyol tréner, akinek felvetettük, hogy az elmúlt hetek bajnokijain szűk kerettel dolgozott, és az MTK meccs után először fordult elő, hogy egymás után kétszer ugyanazt a kezdőcsapatot küldte pályára. Ezzel kapcsolatban azt kérdeztük a szakvezetőtől, hogy mennyi az esély arra, hogy most azok jussanak szóhoz, akik egyre érettebb játékkal rukkolnak elő. – Minden alkalommal a lehető legerősebb csapatot keressük, amelyik aznap a legjobb teljesítményre képes. Három nappal a bajnokit követően teljesen természetes, ha valaki kisebb sérülés, esetleg fáradtság miatt nem fér be a kezdő tizenegybe, minden bizonnyal most is lesz néhány változás hasonló okokból a szombathelyihez képest.

Kisvárda

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a Budaörs elleni kezdőcsapat kijelölésekor mennyire kell tekintettel lennie arra, hogy szombaton kiemelten fontos hazai bajnokit játszanak a Kisvárda ellen.

– A felkészülés kezdetén tisztában voltunk azzal, hogy a bajnokság mellett a kupában is várnak ránk mérkőzések. Mindkettő nagyon fontos sorozat, de a tatabányai találkozó előtt csak a Budaörsre koncentrálunk. Utána marad három napunk, hogy felkészüljünk a Kisvárda elleni hatpontos mérkőzésre – mondta Fernando Miguel Fernández Escribano, aki arra a kérdésre, hogy mennyire sikerült megismerni a Budaörsöt, és jelent-e, üzen-e valamit, hogy a novemberben zsinór­ban négy bajnokit nyert NB II-es gárda a múlt hét végén pályaválasztóként éppen kikapott, így felelt: – Nagyon jól szerepel a bajnokságban a Budaörs, én magam is többször láttam személyesen őket, de a stábtagok is rendre ott ültek a lelátón a mérkőzéseiken. Kifejezetten erősek támadásban, Czvitkovics, Kesztyűs, Lengyel és Sajbán Máté is jól játszott a legutóbbi találkozókon. Az biztos, hogy rendkívül motiváltak lesznek, mint minden alacsonyabb osztályú csapat az élvonalbeli ellenféllel szemben.

Mire számít?

És, hogy mivel lenne elégedett, mire számít a saját csapatától a diósgyőri szakvezető?

– Mindenekelőtt továbbjutást várok, hiszen ezzel a céllal utazunk Tatabányára. Nem szabad hibáznunk, mert a továbbjutás egy mérkőzésen dől el, minden rossz megoldás végzetessé válhat. Mindig hangsúlyozom, hogy a teljes keret fontos számomra. Amikor az elmúlt időszakban – beleértve a bajnokságot is – változtattam a kezdőcsapaton, akkor az újak mindig hozzá tudtak tenni, mert egész héten mindenki keményen dolgozik az edzéseken. Bízom a játékosokban, mindenki megdolgozik érte, hogy játéklehetőséget kapjon, de egyszerre akkor is csak 11 labdarúgó lehet a pályán. Tőlük azt várom, támasszák alá, hogy igazam volt, amikor úgy gondoltam, szerdán ők alkotják a legerősebb csapatot.

Arra a megjegyzésre, hogy feltételezhetően a továbbjutás kiharcolása a cél, de hogyan, mivel lehet ezt elérni, így válaszolt a DVTK edzője:

– A legutóbbi 5-6 mérkőzésen megtalálta azt a játékot a csapat, ami az utolsó három alkalommal már eredménnyel is járt. A gárda egyre jobban magáévá teszi azt a játékfilozófiát, amit várunk tőlük, ez is látszik a pályán. Szerdán is ez a legfontosabb, játsszuk a saját játékunk, domináljunk, az történjen a pályán, amit mi szeretnénk.

Berecz Csaba

