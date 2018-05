Tassi Attila újra dobogóra állhatott

Nehezen indult a 2018-as szezon Tassi Attila számára: az első versenyhétvégén voltak gondok az autójával és még egy vírus okozta láz is megnehezítette a dolgát, így a Franciaországban megrendezett versenyt a 6. helyen tudta befejezni. A zandvoorti futam sem indult zökkenőmentesen: mivel a WTCR és TCR Europe futamok felváltva zajlanak a hétvége során, az óriási érdeklődés miatt rengeteg néző látogatott el a holland versenypályára. A feltorlódott tömeg hatalmas dugót okozott, így a versenyre tartó Tassi nem tudott haladni az autópályán, végül motoron érkezett a segítség, de még így is épphogy odaért az első futamra. Ez a kis affér csöppet sem zökkentette ki a fiatal tehetséget és már a szabadedzéseken is jól szerepelt. Az időmérőkön a 3. helyig jutott, így igen előnyös pozícióból rajtolhatott vasárnap délután. A futam kezdete után az első helyről induló van Lagen már az első körben visszacsúszott a 4. helyre, így Tassi előre lépett egy helyet, majd a verseny alatt végig megtartva pozícióját végül a dobogó második fokára állhatott.

Hétfőn egy újabb, hihetetlenül izgalmas futamnak lehettünk tanúi. Tassi a fordított rajtrács miatt a 7. helyről indult és rendületlenül tört előre, a 9. körben már az élbolyban versenyzett, ahol ezután Kroes-szel folytatott kiélezett küzdelmet a 3. helyért. Végül az utolsó körben sikerült megelőzni egy pillanatra versenytársát, a holland azonban kilökve Tassit, visszaszerezte pozícióját. A helyzetet kihasználva az 5. helyen versenyző Richard beelőzte a magyar versenyzőt, ám Attika lélekjelenlétének köszönhetően szinte azonnal visszavette pozícióját, így a 4. helyen ért célba. Habár Kroes állhatott harmadikként a dobogóra, később a versenybírók ítélete alapján, szabálytalanság miatt Kroes büntetést kapott, így Tassi végül a második futamon is dobogós lett és megszerezte a kiérdemelt harmadik helyet.

Tassi csapattársa, Josh Files az időmérőn a 7. helyet szerezte meg, az első futamon a 4. pozícióig jutott. Hétfőn a 4. helyről rajtolt és már az első körben az élre tört, majd végig megtartva pozícióját, győztesként ért célba.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA