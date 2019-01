Tartják magukat elődeik mondásához Mezőkövesden

„Bár több beruházást is sikerült megvalósítanunk, mégis azt mondom, hogy 2018 az erős felkészülés éve volt – kezdte beszélgetésünket dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere. A nyertes pályázatok – adminisztratív, nem kis munkával járó – előkészítése megtörtént, melyekkel a fejlesztéseket el tudjuk indítani a városban, idén pedig a kivitelezésekre térünk rá.”

Körforgalom, kerékpárút…

A város vezetője ezután rátért a konkrétumokra.

– Nemrégiben voltam egy összejövetelen, melyen azt kérdezték tőlem, mi várható 2019-ben. Azt válaszoltam, hogy „felfordítjuk a várost…” Ami biztos, tavasszal megkezdődik az Ady Endre utca – Mátyás király utca – Széchenyi István utca csomópontjában a körforgalom megépítése. Külön kerékpársáv lesz benne, a biciklisek zöldfelülettel lesznek elválasztva a közúti gépjárműforgalom elől. Amíg elkészül, sok türelmet kérek a város lakóitól, hiszen ez jelentősen érinti a közlekedők életét. Ehhez a projekthez kapcsolódik a Mezőkövesd–Bogács–Cserépfalu–Bükkzsérc kerékpárút építése, mely elkészülte után új perspektívát jelenthet a dél-borsodi települések turisztikájában. A projekt harmadik részeként – várhatóan 2020-ban – az autóbusz-állomást a belvárosból a MÁV állomáshoz helyezzük át, ahol egy intermodális csomópont jön majd létre.

Természetesen, ha Mezőkövesd, akkor a gyógy- és strandfürdő sem maradhat ki a további fejlesztésből.

– A fürdő előtti területet rehabilitáljuk, megépül a Zsóry Liget, egy modern, látványelemekben bővelkedő közösségi tér jön majd létre. Itt egyébként az előkészítő munkák már elkezdődtek – tudtuk meg dr. Fekete Zoltántól, majd hozzátette: – Nagy feladat lesz a Hadas városrész rekonstrukciója, melynek keretében kialakítunk egy látogatóközpontot, tájházakat, kézművesműhelyeket, valamint felújítjuk a Táncpajtát is, és megvalósul az érintett közterületek rekonstrukciója. Egy igazi idegenforgalmi attrakció jön létre az előttünk álló időben, melyben a látogató mindent megtudhat a matyóság történetéről.

A település vezetője kifejtette, ugyancsak fontos terület a csapadékvíz-elvezetés problémájának a megoldása, erre is nyílt pályázati lehetőség. Megragadták és a nyugati városrésszel kezdenek. „Ha nem sikerül több támogatást elnyerni, önerőből is folytatni fogjuk” – tette hozzá.

– Hosszú távon a legjelentősebbnek az iparipark-fejlesztésünket tartom – folytatta a polgármester. – Önkormányzatunknak van egy 21 és egy 10 hektáros birtoka, melyeken ipari területet alakítunk ki. A projekt révén lehetőségünk lesz megfelelő közművel és alap-infrastruktúrával ellátni, illetve az odavezető utakat is rendbe tenni. Ezekre a területekre már most vannak érdeklődők különböző vállalkozások részéről, amelyek a hasznosítás után újabb munkahelyeket teremtenek városunkban.

Három részből áll

Megtudtuk azt is, hogy a Zöld város kialakítása projekt már folyamatban van és több részből áll. A „Kőkép” területén egy olyan szabadidős pályát építettek, melyet használhatnak görkorisok, gördeszkások, BMX-esek, mountain bike-osok is. Ezen a részen kialakítanak még grundfocipályát és sétálóutcákat is. A második elem a volt kistemplom épületének felújítása lesz, melyből konferencia- és rendezvényközpontot hoznak létre. A harmadik részben pedig az Egri úti lakótelepen egy közösségi kertet alakítanak ki. A pályázatoknak köszönhetően megújul a közösségi ház, a könyvtár és a Bárdos Lajos Általános Iskola is, valamint két óvodában – kettőben már van – műfüves ovifocipályát építenek.

– Az év végén is jött még egy jó hír – folytatta a polgármester. – A kormány támogatása révén 300 millió forintból megújulhat a Mezőkövesd és Bogács közötti útszakasz. Az elmondottakból látszik, hogy nagy feladatok előtt állunk, mind a kivitelezők, mind a lakosság. Mindez azért történik, hogy még jobb, még szebb, még lakhatóbb legyen a városunk. Több évvel ezelőtt elmondtam, hogy a város vezetésének az a célja, hogy Mezőkövesd egy modern, nyugodt európai kisváros legyen. Azt gondolom, ebben sokat léptünk előre, eddig, amit elhatároztunk, szinte mindent sikerült megvalósítanunk. Merünk is álmodni, hiszen a térségben van egy mondás: „Nem vagyunk még elvégezve.” Ennek megfelelően mindig vannak további terveink – például egy egységes idős- ellátó központ építése, új művészeti iskola – hiszen amit létrehozunk, az nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is szól.

PA

