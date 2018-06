Tarthatatlan állapotok: egymást érik a kamionok

Félpályás útlezárással tüntettek hétfő reggel a sajószögediek, mert elviselhetetlennek tartják a 35-ös út kamionforgalmát, amely nap mint nap áthalad a településen. Az ügy pikantériája, hogy két és fél évvel ezelőtt megtiltották a 20 tonna feletti nehézgépjárművek tranzitforgalmát ezen a szakaszon, az M30-as és az M3-as autópályát kijelölve az áthaladó kamionforgalomnak. Csak azok a kamionok hajthatnak be mégis a szakaszra, amelyeknek arra rendelkeznek telephellyel, vagy oda szállítanak árut. Mindezek ellenére a sajószögediek számára alig érzékelhető, hogy kisebb lenne a kamionforgalom, mert – mint ahogy sok más tiltás esetében – mindig vannak kivételek, azaz, a szögediek meglátása szerint az indokoltnál többen kaptak útvonalengedélyt.

Balesetek egész sora

A kamionforgalom mérhetetlen megnövekedése amúgy megyei szintű probléma. Ha csak azt vesszük elő, hogy szinte hetente jön hír olyan balesetről a 3-as, a 37-es, a 26-os, illetve az ominózus 35-ös útról, amelyben az egyik fél kamionos, már nem lehet elmenni szó nélkül a probléma mellett. Ráadásul egy kamionnal ütközés a legtöbb esetben halállal végződik.

A megye legkiemeltebb útja, a 3-as számú főközlekedési út forgalomproblémáin az M30-as autópálya megépülése segíthet, mert nagyon nagy részen tehermentesíti majd a több településen átmenő 3-as utat. Nem mellesleg gyors és ­biztonságos eljutási lehetőséget nyújt majd Miskolcról Kassára.

Az M30-as – jelen állás szerint – 2022-re készül el. A beruházás lényegében már elkezdődött az előkészületi munkákkal, például a régészeti feltárással.

Rezgés, zaj, szmog

Hosszú esztendők óta húzódó problémája a tokajiaknak, hogy a városon halad át a 38-as út, amely a tokaji Tisza-híddal a környék egyetlen átkelőhelye kelet felé, így – nem nehéz találgatni – elviselhetetlen méretű forgalmat bonyolít le. Pontosabban itt is lehetséges a kerülő az autópálya segítségével, de nem szívesen használják a fuvarozók, mert erre rövidebb. A problémák a sajószögedihez hasonlók: zaj, balesetveszély, repedező házak…

Évekkel ezelőtt Tokaj is elérte, hogy táblákkal tiltsák meg a kamionok tranzitforgalmát, azonban – a helyiek úgy vélik – ennek ellenére még mindig sok, a szabályt ­figyelmen kívül hagyó külföldi kamion hajt át a városon és lehetséges, hogy arrafelé is sokan élnek a kivétel lehetőségével, azaz áthajtási engedélyhez jutnak. A helyzeten itt is egy kerülőút enyhítene, ám az igen sok pénzbe kerül.

A körforgalom segíthet

Faragó Péter, Sajószentpéter polgármestere tisztában van azzal, hogy a 26-os út várost elkerülő szakasza nem épül meg belátható időn belül. Éppen ezért pályáztak a 26-os és 27-es főutak sajószentpéteri csomópontjának fejlesztésére.

„A városban nagy a balesetveszély, a rezgés megviseli az épületeket, és gyakori a szmog. Ezt a helyzetet elsősorban a városon átvonuló elképesztő mennyiségű kamionforgalom okozza. Amit most tudunk tenni az, hogy az edelényi elágazásnál egy körforgalmat alakítunk ki, ez ugyan nem csökkenti a forgalmat, de a mostani balesetveszélyes helyzetet javítja…”

– Szaniszló Bálint –

