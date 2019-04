Tárlat a fejedelem életéről Tokajban

Több mint hatvanöt darab tablón követheti végig az érdeklődő a fejedelem életútját a Világörökségi Bormúzeumban.

A június 20-áig látogatható kiállítás Lezsák Miklós magángyűjtőtől származik. Az anyagot korábban már Kassán, illetve Rákóczi szülőhelyén, a borsi kastélyban is kiállították. Tokajban, ami a Rákóczi-kultusz szempontjából is jelentős hely, most láthatja először a publikum.

– A kiállítás darabjai között két nagyon értékes anyag is látható. 1903-ban Kassán volt egy Rákóczi-kiállítás, ennek az eredeti példányait sikerült „megörökölnöm” – mondta el a kiállított tablók kapcsán Lezsák Miklós, aki közel húsz éve gyűjti a relikviákat.

Családi hagyomány

A fejedelem életútját a tárlat képeslapokon, bélyegen és úgynevezett első napi bélyegzéseken keresztül mutatja be. A gyűjtési szenvedély családi hagyomány, de a konkrét anyag összeállítását csak a 2000-es évek elején, egy görömbölyi szoboravató után kezdte el Lezsák Miklós. Azt mondta, család, rokonok és barátok segítették a gyűjtemény gyarapodását, ami még mindig tart. Ha van valahol Rákóczival kapcsolatos bélyegzés, akkor Lezsák Miklós ott van, és visz magával a tárlat anyagából ritkaságokat.

A Tokajban bemutatott tárlat bővítésére is van lehetőség, további húsz-huszonöt tablóra való anyag vár feldolgozásra. A tokaji tárlatot bélyegek és képeslapok mellett pedig makettek, kisplasztikák és festmények is színesítik, valamint eredeti, Rákóczi korabeli pénzeket is megtekinthetnek a látogatók. A megnyitón elhangzott laudáció szintén képet nyújtott a fejedelem alakjáról, családjáról, a politikusról, az államférfiról, a katonáról és a diplomatáról. Külön kitért II. Rákóczi Ferenc Tokaj-Hegyaljához, Tokajhoz és a megyéhez fűződő kapcsolatára és a mítoszok övezte személyiségre is.

ÉM-EJ

