Tárgyalnak a miskolci repülőtér jövőjéről

„Megmenekült a miskolci reptér” – ezzel a címmel jelent meg írás a hétvégén egy internetes portálon. Az Esti újság nevű portál nem kevesebbet közölt, mint, hogy – vélhetően a média hatására – tett le arról a szándékáról a miskolci önkormányzat, hogy ipari területként hasznosítsa a miskolci repülőtér területét.

„A városvezetés kérte, nézzük meg, a repülőtér területéből mennyit sajátíthatnak ki úgy, hogy biztonságosan tudjunk üzemelni. Amennyiben az nekik is megfelel, még néhány évig itt maradhatunk” – idézte a Borsod Megyei Repülő Klub titkárát a portál.

Ötvös Béla – aki egyébként a repülőtér körül kialakult helyzetben többször is nyilatkozott már lapunknak – megkeresésünkre azt mondta, az újságíró kérdésére valóban megerősítette, hogy újraindultak a tárgyalások, és azok végéig türelmet kért a lap munkatársától.

Helyreigazítást kértek

„A cikk ennek ellenére jelent meg, nem kis megdöbbenésemre, de nem is ez a legnagyobb baj. Sokkal nagyobb probléma az, hogy a bevezető gondolatok, és úgy általában a cikk egésze azt sugallja, hogy ez az én nyilatkozatom alapján készült, holott erről nincsen szó! Én nem egyeztettem sem a Honvédelmi Minisztériummal, sem pedig a megyei kórház illetékeseivel, ezért aztán nem is tudtam a terveikről, elképzeléseikről a repülőteret illetően. Az olvasónak viszont most úgy tűnik, ezeket én mondtam. Természetesen a klub vezetésével egyeztetve helyreigazítást kértünk a portáltól” – hangsúlyozta lapunknak Ötvös Béla.

A kialakult helyzettel kapcsolatban megkerestük Drótos Lászlót, a repülőklub jelenlegi elnökét is, aki azt követően foglalta el székét, hogy Ablonczy Attila múlt év végén lemondott.

„Egyik legfontosabb célom, hogy stabilizáljam a nyolcvanhárom éves múlttal rendelkező, történetének legnehezebb időszakát élő klub működését, helyzetét. Meg kell mondjam, az ilyen légből kapott, felelőtlen, a szakmaiságot teljes mértékben nélkülöző cikk egyáltalán nem segít, ezért is fordultunk a lehető leghamarabb a nyilvánossághoz: közleményt adtunk ki a sajtó részére, melyben visszautasítottuk a cikk tartalmát, és közöltük: helyreigazítást kértünk az Esti Újságtól” – fakadt ki Drótos László.

Erre azért is volt szükség, mert a repülőklub attól félt, ez akár a várossal kezdődött tárgyalásokat is megakaszthatja.

„Valóban felvettük a kapcsolatot a várossal és egyeztetések kezdődtek, de ez nem arról szól, hogy hosszútávon is a mostani helyünkön maradnánk. Pusztán arról van szó, hogy az érkező befektető területigényétől függően a miskolci önkormányzat esetleg biztosítana nekünk egy kisebb földterületet, ahol túlélhetünk addig, amíg közösen találunk egy megfelelő, új helyet a repülőtérnek” – jelezte.

Ha átmenetileg maradhatnak is, sok mindenen kell majd változtatniuk. Drótos László elmondása szerint egyebek mellett például intézkedési tervet fogadtak el Szirmabesenyő zajterhelésének csökkentésével kapcsolatban is.

Ami eddig történt

Miskolc jelenlegi repülőterének a helyét még 1931-ben jelölték ki, és sokáig fontos katonai területnek számított, ám a múlt század második felétől kezdve fokozatosan veszítette el korábbi szerepét. A folyamat a rendszerváltás után is folytatódott, a repteret gyakorlatilag évtizedek óta a klub tagsága tartotta életben.

Így jutottunk el a közelmúltig, amikor a miskolci önkormányzat úgy döntött, hogy a repülőtér területének nagy részét bevonják a Mechatronikai Ipari Parkba, hogy az további befektetőket is be tudjon fogadni.

Ahogy arról tavaly több ízben is beszámoltunk, a klub korábbi vezetője a megoldást abban látta, hogy Sajópetri környékén létesít egy magánrepülőteret, a szervezet óév és repülőtér-búcsúztatóján viszont már a teljes bizonytalanságról nyilatkozott lapunknak a klub tagsága. A reptér jövőjével kapcsolatos tárgyalások viszont a közelmúltban újraindultak.

Ami mindentől függetlenül biztos: a betegellátás és a légimentés továbbra is biztosított lesz az eddigi helyszínen, hiszen a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. által igényelt területet a Miskolc Holding ingyenesen bocsátja rendelkezésükre.

Tajthy Ákos

