Tárgyalásról előzetesbe Miskolcon

A Miskolci Járásbíróság az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig elrendelte az előzetes letartóztatását annak a vádlottnak, akivel szemben prostitúciót folytató személlyel való kitartással elkövetett gyermekprostitúció kihasználásának bűntette és más bűncselekmény miatt indult eljárás.

Három kiskorúval

A vád szerint a férfi tudomással bírt arról, hogy egy ismerőse lakásában három olyan kiskorú sértett él, akik megszöktek a gyermekvédelmi intézetből, majd prostitúciós tevékenységet folytattak. Ezen tevékenységből származó bevételt átadták a lakás tulajdonosának. A vádlott 2014 tavaszától 2014. év végéig a fentiekhez akként nyújtott segítséget, hogy a kiskorú sértetteket napi rendszerességgel gépkocsijával a város egy távolabbi pontjába fuvarozta, ahol a prostitúciós tevékenységüket ismerősével együtt felügyelte. Esténként elkérték a bevételt, majd a vádlott visszafuvarozta a lányokat a tartózkodási helyükre. Amikor a sértetteknek sikerült megszökniük, egyikük ismeretlen helyre távozott, míg a másik két kiskorú vissza­ment a gyermekvédelmi intézetbe.

Szerdáig a vádlott szabadlábon védekezett, azonban az ügyész az eljárás során a tényállás változatlanul hagyása mellett vádmódosítást nyújtott be, mely szerint a cselekmény „három rendbeli, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett kerítés bűntettének, valamint ezzel halmazatban társtettesként elkövetett gyermekprostitúció kihasználása bűntettének” minősül, továbbá a bíróság is megállapította a cselekmény eltérő – bűnszövetségben – minősítésének lehetőségét.

Tizenkét évet is kaphat

Ezen módosításokra figyelemmel a vádbeli bűncselekmények akár 12 évig tartó szabadságvesztéssel is büntethetőek, ezért a bíróság a tegnapi napon tartott tárgyaláson elrendelte a vádlott előzetes letartóztatását, részben a szökésének, elrejtőzésének veszélye miatt. A vádlott bűntársa külföldön, ismeretlen helyen, szökésben van, így feltételezhető, hogy segítséget nyújthatna a vádlottnak a szintén külföldön történő elrejtőzésében. A tárgyaláson lefolytatott bizonyítás alkalmával az egyik tanú beszámolt arról, hogy korábban a vádlott megveréssel fenyegette, így feltehető, hogy a vádlott szabadlábon hagyása esetén a tanú befolyásolásával, megfélemlítésével a büntetőeljárás sikerének meghiúsítására törekedne.

