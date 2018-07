Tarcal vezérre emlékeztek

Az Anonymus által írt Gesta Hungarorum szerint a honfoglalók a Bodrog folyó mellett is ellovagoltak, majd – meglátva egy hegyet – hárman kezdtek heves vágtába azért, hogy elsőként érjenek a csúcsra. Ond, Ketel és Tarcal közül az utóbbi volt a legügyesebb, ezért nevezik Tarcal-hegynek a földrajzi helyet.

Futás a pinceágban is

„A magyarok viselt dolgai” e részének állít emléket a Tarcali Napok, amelyet huszonharmadik alkalommal tartottak meg a hétvégén a Tokaj-hegyaljai településen. A kezdeti időkben még lovasok versenye is szerepelt a programok között, majd 2000-től futóverseny gazdagította az eseményeket, ami napjainkig megmaradt. Az idei megmérettetésre rekordszámú, száznyolc versenyző nevezett, a közel három kilométeres táv jócskán tartalmazott emelkedőket, sőt – most először – egy ötszáz méteres pinceágat is. Az Áldó Krisztus szobrához érkezést követően az Agora Rendezvénytéren folytatódtak az események július utolsó hétvégéjén. Ezen az éven ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját a Harlequin együttes, péntek délután – kiegészülve a TTDance Tánccsoport műsorával – a születésnap kapta a hangsúlyt.

Második nap

Szombaton koszorúzással folytatódott a község ünnepe.

Guth Ferenc Lórántnak, a pátria történelmi kutatójának és ismerőjének honfoglaló vezért bemutató beszéde után Török Dezső a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat elnöke, Butta László tarcali polgármester, illetve helyi szervezetek, egyházak képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit Tarcal vezér szobra előtt. Később Butta László adott át kitüntetést a rendezvénytéren, a „Pro Urbe Tarcalért” díjat Lovász László, a Tarcali Polgárőr Egyesület vezetője vehette át a település vezetőjétől az önkéntes szervezet élén végzett, húsz éven át tartó kiemelkedő munkájáért. Lovász Lászlónak Török Dezső és Csóra György az OPSZ alelnöke gratulált az elismerés kapcsán.

A XXIII. Tarcali Napok természetesen nem maradhattak el a közönség szórakoztatása nélkül, a nagyérdemű Kaczor Feri, Szirota Jennifer és a Jennys Band, a Budapesti Operettszínház művészeinek, továbbá a Honeybeast produkciójának tapsolhatott.

ÉM-SFL

VISSZA A KEZDŐOLDALRA