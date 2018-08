Tapasztalt bal oldali szlovák játékost igazolt a DVTK

A kassai születésű Martin Juhar a helyi Lokomotíva csapatában nevelkedett, de az MFK-ban (az egykori VSS, ZŤS majd 1. FC Košice jogutódja) lett profi labdarúgó. Fokozatosan épült be a csapatba, de 2009-ben már mindkét Európa Liga selejtezőt végigjátszotta az AS Roma ellen. Miután alapembere volt a szlovák korosztályos válogatottaknak, 2013-ban bemutatkozott az A-válogatottban is.

Időközben Csehországba igazolt, és a Sparta Praha kulcsembereként is kilépett a nemzetközi porondra. Miután országot váltott, a lengyel élvonalbeli Termalica Nieciecza csapatában játszott másfél évig, végül egy rövid németországi kalandot követően tért vissza Csehországba, a Zbrojovka Brno csapatába.

Martin Juhar kedden részt vett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, majd aláírta szerződését, szerdán pedig csatlakozik új társaihoz.

– Örülök, hogy a DVTK játékosa lehetek! Csodálatos a Diósgyőri Stadion, még üresen is teljesen elvarázsolt. – nyilatkozta Martin Juhar. – Kassán születtem, de már hét éve Csehországban és Lengyelországban játszottam, ezért napi szinten nem vagyok képben a magyar labdarúgással kapcsolatban, de az utóbbi időben sok jót hallottam. Amikor tudomást szereztem a DVTK érdekődéséről, természetesen az interneten is körbenéztem, és azt láttam, a szurkolók nem változtak a régi időkhöz képest, ugyanolyan lelkesek. A pálya mindkét szélén jól érzem magam, de ha az edző úgy dönt, bal oldali védőként is megállom a helyem. Igyekszem minél jobb teljesítményt nyújtani, és hozzátenni a DVTK jó szerepléséhez.

– Régóta figyeltük Martin Juhar teljesítményét, és nem a döntés, hanem a megállapodás vett igénybe több időt – mondta el Tajti József sportigazgató. – Bal oldali védőként és középpályásként elsősorban azt várjuk tőle, hogy játssza be a pálya szélét, menjen föl-alá, és mutassa meg, milyen küzdő, mert eddig azt láttuk tőle, hogy igazi harcos típus. Emellett kiváló bal lábbal rendelkezik, jól rúgja a szabadrúgásokat, biztos vagyok benne, hogy megoldja a bal oldali gondjainkat.

Névjegy

Vezetéknév: Juhar

Keresztnév: Martin

Születési idő: 1988. március 9.

Születési hely: Kassa (Csehszlovákia)

Állampolgárság: szlovák

Magasság: 182 centiméter

Poszt: középpályás, védő

Mezszám: 11

Sikerei

szlovák válogatott 1/0

szlovák U21-es válogatott 6/1

szlovák U19-es válogatott 10/1

szlovák kupagyőztes (2008/2009, MFK Košice)

Pályafutása

2017/2018 Zbrojovka Brno (Csehország, 1. osztály) 15/1

2016/2017 tavasz FSV Zwickau (Németország, 3. osztály) 2/0

2016/2017 ősz Termalica Nieciecza (Lengyelország, 1. osztály) 9/1

2015/2016 Termalica Nieciecza (Lengyelország, 1. osztály) 24/2

2014/2015 Zlate Moravce (kölcsönben – Csehország, 1. osztály) 9/4

2014/2015 Slavia Praha (Csehország, 1. osztály) 14/0

2013/2014 Slavia Praha (Csehország, 1. osztály) 27/6

2012/2013 Slavia Praha (Csehország, 1. osztály) 26/3

2011/2012 Sparta Praha (Csehország, 1. osztály) 13/1

2011/2012 Sparta Praha B (Csehország, 2. osztály) 10/2

2010/2011 MFK Košice (Szlovákia, 1. osztály) 23/0

2009/2010 MFK Košice (Szlovákia, 1. osztály) 15/0

2008/2009 MFK Košice (Szlovákia, 1. osztály) 9/0

2007/2008 MFK Košice (Szlovákia, 1. osztály) 5/0

Lokomotíva Košice utánpótlás

Forrás: dvtk.eu

