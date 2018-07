Tanuljon szakmát, ha nem lett egyetemista

Cseppet sem kell elkeserednie annak, aki az idén nem jut be a felsőoktatásba, hiszen számtalan szakképzés várja a fiatalokat és az idősebb korosztályt is a szakgimnáziumokban és a szakközépiskolákban. Milyen lehetőségek vannak? – a kérdésekre szerkesztőségünk vendégeként Tátrai István József, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója válaszolt.

Egy vagy két év

Elöljáróban elmondta: ha valaki szakgimnáziumban érettségizett, és nem jutott be a felsőoktatásba, lehetősége van folytatni annak a szakmának a tanulását, amelyiket elkezdte. Ez plusz egy évet jelent. Amennyiben valaki gimnáziumban érettségizett, vagy más szakmát szeretne tanulni érettségi után, mint amit elkezdett, akkor kétéves képzés alatt szerezhet szakmát. A Miskolci Szakképzési Centrum közel 60 képzést hirdetett meg, azonban amelyikre nem lesz elég jelentkező, az nem indulhat. Ha valaki olyan képzésre jelentkezett, amelyre csekély volt az érdeklődés, akkor a tagintézmények felkínálnak neki más lehetőségeket.

A főigazgató hangsúlyozta: a képzésnek a gazdaság igényeit kellene figyelembe vennie, de a diákok nem ezt tartják elsődleges szempontnak. Emiatt számos hiányszakma alakult ki megyénkben is. Pedig érdemes ezeket választani, mert a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj épp azok számára jött létre, akik a hiányszakmák valamelyikét tanulják. Ez több tízezer forintot jelent havonta, és az összeg a tanulmányi eredmény függvényében növekszik. A hiányszakmák listája megtalálható a szakképzési centrumok és azok tagintézményeinek oldalán. Megyénkben három szakképzési centrum működik, a miskolci, az ózdi és a szerencsi. Érdemes mindhárom képzési kínálatát tanulmányozni, hívta fel a figyelmet Tátrai István József.

[caption id=”attachment_3935805″ align=”aligncenter” width=”650″]

Fotó: Bujdos Tibor

[/caption]

Jelezte: évek óta rendkívül népszerűek a kereskedelmi és vendéglátó szakmák, itt nincs is probléma a beiskolázással, és a megyénkbeli cégek is komoly pályaorientációs munkát folytattak az utóbbi években. Így a gépészeti, elektronikai és az informatikai képzések is népszerűek.

Nagy tanulóhiány van azonban a hároméves szakképzések területén, főleg az építőipari és vízügyi szakmákban.

Felnőtteknek is ingyen

A főigazgató elmondta azt is, az intézmények honlapján megtalálható a jelentkezési lap, és a beiratkozás időpontja. Az intézmények ez utóbbit azonban rugalmasan kezelik, mert ha valaki még meg akarja várni a felsőoktatási pótfelvételi eredményét, akkor augusztus végén vagy szeptember elején is beiratkozhat valamelyik szakgimnáziumba vagy szakközépiskolába. A beiratkozásra feltétlenül vigye magával az érettségi bizonyítványát, ha olyan képzést választott, amelynek az előfeltétele az érettségi.

Tátrai István József jelezte: nappali tagozaton 25 éves korig lehet tanulni, de azután is van lehetőség valamilyen szakma elsajátításra, méghozzá ingyen. Erre a felnőttoktatás ad lehetőséget. Ennek feltétele vagy az érettségi, vagy a 10. osztály elvégzése. A tapasztalat az, hogy ezen képzésre főleg azok jelentkeznek, akik már dolgoznak, és a munkájuk igényel valamilyen szakképesítést. Ők a gyakorlati képzést általában a munkahelyükön szerzik meg, így elég hetente egyszer megjelenniük az iskolában. A 2017/18-as tanévben a MSZC tagintézményeiben közel 2000-en vettek részt a felnőttoktatásban.

– Azt tudom tanácsolni, hogy aki nem nyert most felvételt a felsőoktatásba, mindenképp iratkozzon be valamelyik szakképző iskolába, hiszen nem szerencsés a tanulási folyamatot megszakítani. Amikor pedig valaki szakmát választ, mindenképpen tájékozódjon, mit jelent az a képzés, hogy olyan pályára kerüljön, amit szívesen csinál. Olyan nagy a választék, hogy biztosan mindenki talál a saját érdeklődésének és képességeinek megfelelőt – fogalmazott a főigazgató.

Hegyi Erika

Továbbtanulna? Kérdezzen! Miskolc - Szerdán este nyilvánosságra kerültek az egyetemi ponthatárok. Ne keseredjen el, aki az idén nem jutott be egyetemre, hiszen a szakgimnáziumok és szakközépiskolák számtalan lehetőséget kínálnak a fiataloknak (és a felnőtteknek is), hogy egy-egy szakmát elsajátítsanak. Hol? Milyet és mil... Tovább a cikkhez

A jogászképzés vitte el idén a pálmát Miskolcon Miskolc - Szerda este 8 órakor hozták nyilvánosságra a szeptemberben induló felsőoktatási szakok ponthatárait. A ponthatárokat többek közt a felvételizők számának, az intézmények kapacitásának, valamint a jelentkezők eredményeinek figyelembevételével határozták meg. Elsőként a felvi.hu-n voltak ... Tovább a cikkhez

Szerda este eldőlt, kiből lett egyetemista - A Miskolci Egyetem 2018-as felvételi ponthatárai Miskolc - Nyilvánosságra hozták szerda este a 2018-as felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel eldőlt, hogy hányan kerülnek be az általános eljárásban egyetemre, főiskolára Miskolcon is. A Miskolci Egyetem felvételi ponthatárai Állam- és Jogtudományi Kar igazságügyi igazgatási ANA 424 igazsá... Tovább a cikkhez

Felvételi - Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi pontszámokat Budapest/Debrecen/Miskolc/Nyíregyháza - Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi pontszámokat szerda este a fővárosban, ezzel eldőlt, hogy a csaknem 108 ezer jelentkező közül hányan kerülnek be az általános eljárásban egyetemre, főiskolára. Bódis József oktatási államtitkár a főváros... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA