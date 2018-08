Tanítani az embereket, és irány a munkaerőpiac Hejőszalontán

A dél-borsodi kistelepülésen, a közösségi ház előtt van igazán mozgás. Többen állnak, férfiak, nők, és szívják a cigarettájukat. Mikor arról érdeklődöm, itt vizsgáznak-e a kertészeti tanfolyamon résztvevők, egy fiatal nőtől a következő választ kapom: „Igen, most lett vége. Sikerült…”

Példamutató szerep

Fodor László a tanfolyam szervezője. Agrármérnök. Azt mondja, nagyon jó kapcsolatot ápolnak a polgármesterrel, aki partner abban, hogy az itt élő, 8 általánossal vagy még azzal sem rendelkező emberek a munkaügyi központ által támogatott tanfolyamon részt vegyenek. A most véget ért kertészeti tanfolyamon 14-en végeztek.

„A tanfolyamon mezőgazdasági alapismereteket, kertészeti szakismereteket tanultak – mondja. – Hejőszalonta az itteni kis községek sorában egy példamutató szerepet vállalt, ugyanis a településen azokat az ingatlanokat, amelyből kihaltak az idős emberek, az önkormányzat megvásárolta. A közmunka keretében fákat ültettek, a kerteket művelik, hasznos mezőgazdasági munkát végeznek ezeken a telkeken.”

Azt is megtudtuk, hogy van, ahová fóliasátrat építettek, palántát nevelnek, uborkát termesztenek, más kerti növényeket. A terményt az önkormányzat által üzemeltetett konyhán használják fel, vagy a rászorulóknak segélyként odaadják.

Egy 30-35 év körüli asszonyt a vizsgáról kérdezem:

„Nagyon jó tételt húztam, a gyümölcsfákról kellett beszélnem. Mindent tudtam – mosolyog. – Ha ősszel felszántjuk a talajt, tavasszal már csak porhanyóssá kell alakítani. A gyümölcsfákat késő ősszel vagy kora tavasszal kell ültetni…”

Képzettséggel könnyebb

Anderkó József polgármester azt mondja, jól felfogott érdekük, hogy a településen lakó aluliskolázott embereknek lehetőséget adjanak a tanulásra. Ha van valamilyen végzettségük, a munkaerő­piacon is jobban el tudnak helyezkedni.

„Hejőszalonta egy mezőgazdasággal foglalkozó falu volt mindig. Nagy telkek, kertek vannak, ha csak a saját szükségletüket megtermelik a kertben, már az is haladás. Nemrégiben konyhai kisegítő tanfolyamon vettek részt tizen-valahányan – mondta. – Én abban bízom, hogy életszerűek a képzések. Most indul egy másik tanfolyamunk is, a szegregációt szeretnénk felszámolni. A cél, hogy a nyolc általánost mindenki fejezze be. Összesen 122 közcélú munkás van a településen. Nagyon sok. A település össz­lakossága 850. Értékteremtő munkát próbálunk nekik adni, sok mindenbe belefogtunk és -fogunk. Abban látom a jövőt, hogy képezni kell ezeket az embereket, és eljuttatni a nagy munkaerőpiacra. Ez lenne a végső cél…”

B. Tóth Erika

VISSZA A KEZDŐOLDALRA