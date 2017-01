Táncházzal búcsúztattak Ózdon

A néptánc műfaj kedvelői gyűltek össze az Olvasó Adorján Lajos termében. A zenés találkozó lehetőséget nyújtott arra, hogy összejöjjenek azok a tánccsoportok, illetve néptánckedvelők, akiknek erre év közben kevés lehetősége nyílik. A táncházra Miskolcról, Salgótarjánból és többek között a Felvidékről is érkeztek vendégek. Az Ózdi Néptánc Egyesület elnöke, Tóth Zsolt úgy fogalmazott hogy ezen az estén tanítják egymást táncolni, és jól érzik magukat.

A néptáncos tagok a 2016-os évben is sok próbán és fellépésen voltak túl, a mostani alkalmon a szórakozásé volt a főszerep. A rendezvényre ellátogatók között többen minden évben jelen vannak, de új arcok is feltűnnek ezeken az összejöveteleken.

A tánctanulásra ez alkalommal is volt lehetőség, amely alaplépésekkel indult, majd az egyes tájegységek stílusjegyeivel is megismerkedhettek a résztvevők. A táncházi mulatságba kicsik és nagyok egyaránt becsatlakoztak. A bálon mód volt arra is, hogy jobban megismerjék egymást a táncosok, és hogy kortól, nemtől függetlenül együtt búcsúztassák 2016-ot az évzáró táncházban.

ÉM

