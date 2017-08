Tánccal mutatták be országaik kultúráját Mezőkövesden

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a nagy múltra visszatekintő Matyóföldi Folklórfesztivált Mezőkövesden, amelynek csúcspontja a vasárnapi menettánc és gála volt. Idén is láthattak egzotikus produkciókat a kövesdiek, hiszen érkezett folklóregyüttes például Szenegálból, akik a főutcán be is vonták a közönséget egy kis afrikai táncba. A legnagyobb sikert a mexikóiak aratták, akik több különböző viseletben Mexikó több területéről is adtak elő jellegzetes táncokat, valamint történelmi visszatekintést is adtak az európaiak megjelenése előtti időkbe.

– A mexikói Pueblából érkeztünk, az ország kultúráját igyekszünk bemutatni a táncon keresztül ezzel a folklór­együttessel – mondta Isaac Terán Soria, az Olinyolotl Táncegyüttes vezetője. Mint mondta, ő maga tizennégy éve foglalkozik ezzel a műfajjal, az Olinyolotl azonban egy új formáció.

Az együttest több fesztiválra is meghívták, megpróbálják mindenhol a legjobb formájukat hozni és mindenhol átadni a mexikói életérzést. Jártak már Európa több országában is, Hollandiában, Spanyolországban, Franciaországban, s ez volt a második alkalom, hogy Magyarországon, Mezőkövesden fölléptek.

Mint azt Isaac Terán Soria elmondta, a személyes kedvence a veracruzi tánc, a fehér ruhában előadott ritmusok Dél-Mexikóra jellemzők. De bemutatták a Halisco stílust is, a férfiak hatalmas sombrerókkal, a nők színpompás, hatalmas szoknyákban adták át a latin életörömöt. S ott volt még az Észak-Mexikóra jellemző kevert tánc, amelyre erős hatást gyakorolt az európai kultúra, így a polka, a mazurka, a francia táncmozdulatok is. A közönség és ő is kedveli a spanyol konkvisztádorok előtti azték táncokat, rituálékat, amelyeket szintén igyekeztek bemutatni.

– Mi is azt látjuk, hogy ezt szereti a közönség a legjobban, s a városban többször is bemutattuk. A spanyol hódítás előtti rituálét adtunk elő, amely a harcosok, papok, gazdagabb nemesek, hercegek és hercegnők harcát jelenítettük meg egy táncon keresztül – magyarázta az együttes vezetője.

Daria Mihalkova, a szófiai Horo Folklór Együttes egyik koreográfusa elmondta, 2003-ban alakultak, azóta számos fesztiválon megfordultak, Horvátországban, Romániában, Szerbiában és Macedóniában is. Mezőkövesden először jártak. A műsorban főként észak-bolgár táncok szerepeltek, az énekkar pedig dél-bolgár dalokat adott elő. Az együttes bemutatta a tradicionális viseleteket, autentikus kosztümöket hoztak az ország északi és déli részeiről is.

– ÉM-TB –

