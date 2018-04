„Nagyobb nehézségeken is túljutottunk már”

Mint arról hírt adtunk: a DVTK megbüntette az NB I-es labdarúgócsapat játékosait a múlt szombati, a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő csapatától elszenvedett 2–1-es vereség után. A labdarúgók félhavi fizetése bánja a sikertelen időszakot, és nem mellékesen a részükre használatba adott személygépkocsikat is le kellett adniuk (kedden a DVTK edzőcentrum előtt sorakoztak már az autók).

Csapatszinten nem volt

A döntéssel kapcsolatban megkerestük a klub vezetését. Tamás Gábor az első csapatot működtető gazdasági társaság cégvezetője válaszolt kérdéseinkre, amelyek közül az első az volt, hogy volt-e ennek a szankciónak előzménye, figyelmeztetés, vagy bármi más.

– Egyedi figyelmeztetések voltak, ilyen volt például a Brkovic köpésével kapcsolatos kiállítás után, de csapatszinten nem volt ilyen, már ami a fegyelmezést illeti. Ugyanis másfelől közelítettünk a csapat teljesítményéhez, hiszen túl azon, hogy az idei évad elején olyan ösztönző teljesítményrendszert léptettünk életbe, ami a jó szereplés esetén jelentős összegek kifizetését eredményezte, például az évad elején, amikor több forduló után is a dobogón voltunk, anyagi motivációval igyekeztünk javítani a csapat helyzetén, helyezésén. Mivel ez nem vezetett eredményre, ezért született ügyvezetői döntés arról, hogy valamilyen lépést tegyünk az elmúlt hetekben mutatott teljesítményre reagálva. Remélhetőleg a pályán látszanak majd ennek a pozitívumai, és „csak azért is megmutatom” hozzáállást eredményez, a játékosok bebizonyítják, hogy sokkal jobb labdarúgók annál, mint amilyen eredményeket elértek az elmúlt hetekben.

Mivel a cégvezető rendre jelen van a csapat mérkőzésein és Balmazújvárosban is személyesen élte át a történéseket, kíváncsiak voltunk arra, hogy mi az, amit – nem futball szakemberként –, hanem mint kollégaként, korábbi szurkolóként lát.

– Harmincöt éve járok rendszeresen mérkőzésekre és a szívem közepén a Diósgyőr van – mondta Tamás Gábor. – Látok, látunk apróságokat vezetőtársaimmal, de azt is tudjuk, hogy a mostaninál sokkal nagyobb nehézségeken is túljutottunk már. Ez mondatja velem azt, hogy ez a csapat is képes arra, hogy felálljon a mostani helyzetből, hogy magabiztos teljesítményt nyújtson, és a középmezőnyben zárjon.

ÉM-BCS

