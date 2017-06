Tamás az élen

Kerekeket szerelek, óránként szaladok a raktárba izzókért és szén­kefékért. Közben lesem a gyújtásbeállítás fortélyait. Tanulom a hézagállítást, a röpsúlyosat, a kurblisat. Megtudom, hogyan kell a motort szemre-fülre hangolni. Úgy, hogy olyan harmonikusan ketyegjen, mint egy Doxa óra.

Ki az, aki egyszerre fedezi fel a hibát, és utána képes el­igazodni a kocsit be­hálózó színes kábel­kötegek között?”

Lajos bácsi nagyon tud valamit. Délutántól sötétedésig már a kiliáni garázssoron rendel. Kitolja a féltve őrzött Fiat 850-es coupéját, és megnyitja a város legmegbízhatóbb autóvillamossági műhelyét. Akárkit nem fogad. Főorvosok, főmérnökök és menő maszekok bízzák rá a Wartburgjukat, Škodáikat és Volkswagen bogaraikat. Később, mint korábbi segédje, magam is járhatok hozzá az első szürke Trabantommal. A szemembe mondja, hogy már előre látta, nem áll rá a kezem erre a szakmára. Luxus lenne megsértődnöm az őszinteségéért.

Ezentúl mégis a Zsolcai kapui Shellbe, Balázsi Misihez járok gyújtásszabályozásra. Itt már a Zsigulit is sztroboszkópos műszerrel gyógyítják. A vibráló, sugaras fénykévéből kiszüremlik a motor beteges dohogása. Ez már a jövő diagnosztikája. A csúcs. Innen már nincs tovább. A kilencvenes évek végén Varga Tamás diagnosztikai technikus is így gondolja, amikor még a Szemere Bertalan Szakközépiskolában tanulja az autóvillamossági szakma rejtelmeit. Majd amikor az ezredforduló utáni években mesterré avanzsál, szembesül a valósággal. Úgy jár, mint a hajdani televíziószerelők, akik a megszokott fekete-fehér készülékek után szembetalálkoznak a színesekkel. A friss tudományát akár a sutba is dobhatja. Forradalmi változás megy végbe az autó­technikában, a motorok vezérlésében is. A komputerek, a diódás, tranzisztoros panelek száműzik a kondenzátorokat, a dinamókat és az egyszerű generátorokat. Varga Tamás kezdetben autodidaktaként tanulmányozza az új technikát. Elmélyül a szakirodalomban, ki nem hagyna egyetlen gyári bemutatót sem. Megéri, hogy az új verdákban már csak a tizenkét volt és az ampererősség a régi. Változnak az égők is. Mire megbarátkoznak a szenonnal, már jönnek a LED-es lámpák. Egy autóból nem hiányozhat a mindent tudó médiaboksz, a rádió, a DVD-lejátszó, a telefonkihangosító és a navigációs GPS. A kütyük világa betör az autókba is.

Ki a legjobb diagnosztikai technikus? Ki az, aki egyszerre fedezi fel a hibát, és utána képes eligazodni a kocsit behálózó színes kábelkötegek között? Aligha gondolnánk, hogy a szakembereket is megversenyeztetik. Nos, a Škoda márkaképviselet rendre meghirdeti az autójavítók világbajnokságát. Miskolcról Tamás simán bekerül a döntőbe. Végül az autóvillamossági kategóriában egy ezüstéremmel öregbíti a Miskolc Autóház jó hírét. Egy orosz szaki mögött lett a második, míg harmadikként egy ukrán kollégája végzett.

Az izgalmas versenyen több, szimulált hibát kellett kiszűrni, és szóbeli vizsga is volt. Tolmácsok álltak a versenyzők rendelkezésére, de a szervezők ügyeltek arra, hogy nekik fogalmuk se legyen a szakmáról. Tamásnak egy megnémult autórádiót kellett életre keltenie. Fél órát harcolt a zárlat kiszűréséért. A hiba elhárítása már csak másodpercek kérdése volt, amikor orosz kollégája megelőzte.

Sose állom meg, hogy ne kukkantsak be Tamás műhelyébe. Szívfacsaróan rémséges látvány, amikor a kocsim műszerfala lebontva, a motortérből és az ülésből szerteszét lógnak a vezetékek. Atyaég, ilyenkor megborzongok. Bizonyára Lajos mester is a fejéhez kapna. Ideges leszek, vajon lesz-e szakember, aki mindezt helyre rakja.

Ígérem, mostantól megnyugszom. Egy ezüstérmes, világbajnoki döntős, mesterfokozatú technikus csak tudja a dolgát. Az ezüstérmes Varga Tamás már nem tévedhet.

– Szántó István –

