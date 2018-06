Tállya KSE: Az utolsó pillanatban, de sikerült bennmaradni

Mi tagadás, izgalmas szezonon van túl a Tállya KSE együttese, amely tavaly nyáron immár harmadik idényét kezdte el a honi harmadik vonalban (2015/2016: 13. hely, 2016/2017: 7. hely). A pontvadászat elején még Pachinger János volt a hegyaljaiak szakvezetője, akit Uray Attila váltott a kispadon. Ebben a második szakaszban 23 pontot gyűjtött be a gárda, ami a kiélezett küzdelemben nagyon fontos volt. Amit lényeges még tudni: az NB III-tól 10 csapat búcsúzott, a három csoport 14., 15. és 16. helyezettje, valamint a legrosszabb 13. A Keleti csoportban éppen a tállyaiak kaparintották meg ezt a pozíciót (29 pont), Középen a Makó (31 pont), míg Nyugaton a THSE-Szabadkikötő (27 pont), így utóbbiak mondtak még búcsút ennek az osztálynak.

Mindegyik rangadó volt

– Tudtam, amikor átvettem a csapatot, hogy az utolsó fordulókban fog eldőlni a kiesés, bennmaradás kérdése – fogalmazott Uray Attila. – Mivel ismertem korábban is a tállyaiakat, mindenképpen segíteni akartam, tehát egyfajta baráti gesztus is volt, hogy belevágtam a munkába. Semmiképpen sem szerettem volna, ha a klub kiesik az NB III-ból… A keretünk nem volt túl bő, minden meccs bennmaradási rangadó volt, mert nagyon le voltunk maradva a többiekhez képest. A taktikánk a játékosok képességeihez lett kialakítva, a saját erényeinket akartuk kidomborítani. Beszéltünk a vezetőkkel a közös folytatásról, én is és a klub is szeretné, ha ez az együttműködés tovább menne. Mindez azt jelenti, hogy minden bizonnyal maradok, bízunk abban, hogy a felmerülő kérdéseket, az erősítéseket, azokat a feltételeket, amikről szót váltottunk, meg is tudjuk valósítani.

Érettebb játékot

Mihálszki Norbert elnök az alábbiakat fűzte hozzá:

– Már a télen biztos voltam benne, hogy sikerül elérni a célt, a bennmaradást. Az ősszel sok balszerencsés meccsünk volt, a tavasszal azonban néha már a szerencse is velünk volt, érettebb játékot nyújtottunk. A bennmaradásunk megérdemelt, ami köszönhető együttesen Attilának és a játékosoknak. Úgy érzem, az, hogy baj van, lehet, inkább pozitívan jelentkezett a játékban, mi tudtuk, láttuk, hogy vannak tőlünk gyengébbek. Tudjuk, igazolnunk és fiatalítanunk kell, ezen a téren megpróbálunk mindent megtenni, de a mai focihelyzetben ez nem annyira egyszerű. Sokszor irreális igényeik vannak a játékosoknak, de mi nem szeretnénk, ha ez az ígérgetés a klub működését negatívan befolyásolná. A pályánk szeptemberre elkészül, és bár az lehet, hogy az ősszel egy-két fordulót még máshol kell lejátszanunk, de utána hazatérhetünk.

– MI –

A tények

A tállyai gólszerzők

7 gólos: Lippai Ákos, Ondó János.

6 gólos: Paranai Gábor.

5 gólos: Kovács Szilárd.

4 gólos: Minczér Tibor.

3 gólos: Bocsi Patrik, Horváth Benjámin.

2 gólos: Kovács Filip, Polényi Tamás.

1 gólos: Irhás Ignácz, Mihálszki Csaba, Németh Béla.

