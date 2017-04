Tállya KSE: A Barcika skalpját akarják

A Tokaj-hegyaljai borvidéken fekvő település középmezőnyben tanyázó együttese az elmúlt hét végi fordulóban is meglepetést szállított. Idegenben verte a negyedik helyen álló Rákosmente KSK gárdáját és újabb három pontjával felkapaszkodott a nyolcadik helyre.

Még kilenc forduló van hátra, s ezalatt sok minden történhet. Pachinger János

Kiegyensúlyozott

– Régóta fújom, hogy a Keleti csoportban még az utolsó is bármire képes – kezdte Pachinger János vezetőedző. – Mi például megvertük a Jászberényt, a Monort és most a Rákosmentét, már „csak” a toronymagas favorit Kazincbarcika skalpját kell a hét végén megszereznünk és akkor elmondhatjuk, hogy elkaptuk az első négyet. Ami az RKSK-nál aratott 2-0-s diadalunkat illeti: amilyen jó passzban vagyunk, meg sem lepett az, hogy milyen könnyen győztünk. A fővárosiak bizonyára másra számítottak, de mi kihúztuk a méregfogukat, nem hagytunk nekik területet, lezártuk előttük a folyosókat, és ezekkel az „eszközökkel” egyszerűen hatástalanítottuk őket. Az öltözőben gratuláltam is a fiúknak, akik nagyszerűen teljesítettek, fegyelmezetten, nagy szívvel és akarással futballoztak. Ez a bizonyos fegyelem szállította nekünk a pazar eredményeket, a harcosságunk révén pedig átlendültünk a holtpontokon, rendre akadt olyan húzóemberünk, aki a hátán cipelte a gárdát. Reméljük, hogy a lendületünk kitart a pontvadászat végéig és elérjük elsődleges célunkat, kiharcoljuk a bennmaradást. Ne felejtsük el, hogy még kilenc forduló van hátra és ez­alatt sok minden történhet.

Fejlődni akarnak

A tállyaiak a második évüket töltik az NB III-ban, így Pachinger Jánosnak nem okozott gondot a tavalyi és az idei idény összehasonlítása:

– A küzdelemsorozat korábban és most is erős. Mivel újoncként semmilyen tapasztalattal nem rendelkeztünk, akadtak nehézségeink. Aztán sokat tanultunk, magunk is felnőttünk a jelenlegi, magasnak is nevezhető színvonalhoz. Persze igyekeztünk, becsülettel dolgoztunk, és a foci hálás műfaj, megjutalmazza azokat, akik keményen iparkodnak, ebben a szezonban tényleg összejött nekünk minden. Játékban persze mindig van hová és merre fejlődni: ahhoz, hogy mi tovább meneteljünk előre, még több edzésre és szintén még több képzett játékosra lesz szükségünk, továbbá a körülményeink javításán is dolgoznunk kell – az említettekhez pedig még több pénzre lenne szükségünk. Ez azonban már a nyár „zenéje” lesz, addig fordulóról fordulóra mandátumunk meghosszabbítása érdekében indulunk csatába.

Így látja az elnök

Mihálszki Norbert, a Tállya KSE elnöke így látja helyzetüket:

– A már kiesést jelentő tizennegyedik helyen álló gárdától csak 4 pontra vagyunk, ez nem sok, így szó sincs arról, hogy hurrá hangulatban vagyunk. Az tény, hogy téli erősítésünk – három játékos jött hozzánk – jól sikerült, az érkezők húzóemberek lettek. Az ősszel gyakran kaptunk ki az utolsó percekben, tavasszal viszont megfordult a széljárásunk. Csapategységünk példás, produkciónk várakozáson felüli, bravúrokat is szállítottunk. Abban hiszünk, hogy a 26. fordulóban a csoport legjobbja, a Kazincbarcikai SC ellen folytatjuk jó szereplésünket, újabb győzelemmel szilárdítjuk meg helyünket a középmezőnyben.

Az NB III Keleti csoport állása

1. Kazincbarcikai SC 25 18 2 5 61-26 56

2. Jászberényi FC 25 14 8 3 48-25 50

3. Monori SE 25 14 5 6 38-25 47

4. Rákosmente KSK 25 12 5 8 54-35 41

5. MTK Budapest tartalék 25 10 7 8 47-32 37

6. Nyírbátori FC 25 10 7 8 42-31 37

7. Termálfürdő FC Tiszaújváros 25 10 7 8 30-24 37

8. Tállya KSE 25 10 6 9 40-46 36

9. Diósgyőri VTK tartalék 25 10 5 10 36-38 35

10. STC Salgótarján 25 9 8 8 41-29 35

11. Rákospalotai EAC 25 10 4 11 34-41 34

12. Putnoki FC 25 9 6 10 30-35 33

13. Debreceni VSC tartalék 25 8 8 9 32-34 32

14. Erzsébeti SMTK 25 8 8 9 25-33 32

15. BKV Előre SC 25 9 2 14 41-45 29

16. FC Hatvan 25 6 7 12 30-41 25

17. Hajdúböszörményi TE 25 6 5 14 27-48 23

18. Újpest FC tartalék 25 1 2 22 19-87 5

