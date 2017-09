Tállya Challenge, a szőlőhegyek között

A Tállya Challenge sportesemény különlegességét a festői környezetű település mellett a Colas bánya, és az azt körülvevő terület adja. Monumentális, néhol már holdbéli kinézete egyedi és különleges élményt biztosít a két külön versenyszámot, a futást és a mountain bike távokat teljesítőknek – áll a viadal beharangozójában.

Előttük a premier

– Az elmúlt három évben aktív a kapcsolatunk a helyiekkel, hiszen turisztikai és sportos események szervezésében is együtt dolgozunk – tudtuk meg Balla Attilától, az egyik szervezőtől.

– Több futóversenyt is szerveztünk már, és amikor megláttuk a bányát, akkor gondoltuk, hogy ilyen extrém helyen még nem volt viadal, próbáljuk meg. Az ötletet tettek követték és minden jól alakult, úgyhogy előttünk is premier áll. Egyébként először „csak” futóversenyt akartunk, de mivel a szervezői csapatunkban több kerékpáros is van, így nem volt kérdés, hogy a mountain bike is bekerül a programba. Az elmúlt időszakban több pozitív visszajelzést kaptunk a nevezőktől, akik velünk együtt várják a viadalt, sőt már szlovák indulónk is van.

Balla Attilától azt is megtudtuk, hogy több ötletük van, hogyan fejlődjenek tovább, és természetesen a viadal tapasztalataival megerősödve újabb különlegességeken törik a fejüket. A jövő pénteken és szombaton zajló eseményeken koncertek is lesznek: október 7-én, szombaton este 7-kor a Belga lép fel.

Mountain bike viadal

A kijelölt TC-RUN táv egyedül, és 3 fős csapatban is teljesíthető. Utóbbi együtt teljesíti a 12 kilométeres távot, és az első 2 csapattag időeredményének összege a mérvadó a ragsoroláskor. A TC-BIKE egyedülálló mountain bike verseny, amely az aszfalt és extrém terepviszonyokat foglalja magában a 12 km-es táv alatt. A pálya olyan kerékpárral teljesíthető akadályrendszereket is tartalmaz, amely egyedivé teszi a TC-BIKE pályavezetését.

A 3 fős csapat 3×12 km-t teljesít. Információ: info@tallyachallenge.

ÉM

