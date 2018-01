Tájékoztató a NAV-tól

Azok az adózók, akik rendelkeznek ügyfélkapu-regisztrációval, a napokban értesítési tárhelyükre kapják meg a levelet, míg az ügyfélkapuval nem rendelkezők postai úton kapnak személyre szabott tájékoztatót 2018. január 31-éig. Az egyéni vállalkozók értesítési tárhelyükre kapott levélből értesülhetnek arról is, hogy 2018-ban már számukra is biztosított a webes kitöltő felület használata, így ők is egyszerűbben tölthetik ki, és küldhetik be szja-bevallásukat.

A tájékoztató tartalmazza a fontos határidőket, a webes kitöltő felület elérési lehetőségeit, továbbá a 17SZJA jelű személyijövedelemadó-bevallás kitöltési, benyújtási módjait. A postán kiküldött levelekhez a NAV az adó 1+1 százalékának felajánlására szolgáló nyomtatványt, rendelkező nyilatkozatot is mellékelte.

Az egyéni vállalkozók szja-bevallás benyújtásának határideje: 2018. február 26.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA