Tág kereteket hagy az értelmezés számára

A beszélgetés kitért arra is, hogy a Miskolchoz kötődő, az itteni sokszorosított grafikai hagyományba illeszkedő, e hagyomány részeként számon tartott alkotó életművének értékelése még mindig vizsgálatok tárgya lehetne. Van arra szándék, hogy még több részletre kiterjedően, a saját korában tárják fel és mutassák meg e művészet jelentőségét.

Mi a célja a Miskolcon egymást érő Kondor Béla-kiállításoknak: a művész személyének és az életművének szólnak ezek? Vagy Miskolc hazai sokszorosított grafikában betöltött korszakos szerepére hívják fel a figyelmet azáltal, hogy azt a kétségkívül nagy művészt állítják a középpontba, aki talán a leginkább reprezentálja ennek a szerepnek a jelentőségét?

Mind a kettőről szó lehet. Kondor Béla munkásságával kapcsolatban rendre felemlegetett tény, hogy szorosan kötődött Miskolchoz. Több nyáron át a miskolci művésztelepen alkotott, és a városnak a hazai grafikai közéletben betöltött jelentőségének megtestesítőjévé, emblémájává is vált. Hogy ezt mennyire érvényesen jelképezi a mai napig, bevallom, nem tudom megítélni. A mindenkori miskolci Kondor-kiállításoknak az is a szerepük, hogy ébren tartsák Kondor emlékét a városban.

Most a Valaki önarcképe című kiállítás a Miskolci Galéria aktuális ajánlata a közönség számára, hogy láthassuk Kondor Béla talán kevésbé ismert monotípiáit. Miért ezeket az egyedi nyomatokat válogatta?

A feladat, amelyet a Herman Ottó Múzeumban munkába álló művészettörténészként az akkori galériavezetőtől, Kákóczki Andrástól kaptam, egy új Kondor-kiállítás megrendezésére szólt. A Magyar Nemzeti Galériában a mérhetetlenül sok lap közül válogatva kerültek a kezembe Kondor Béla monotípiái. Revelációként hatottak rám, és tudtam, hogy ezek lehetnének a kiindulópont egy új kiállításhoz. A felkérésem után viszont kiderült, hogy a Miskolci Galéria előbb Kondor Béla főiskolai diplomamunkáját szeretné közkinccsé tenni, Madár Mária művészettörténész aktuális kutatásaihoz kapcsolódva, így a monotípiák miskolci bemutatása akkor még terv maradt. Előbb a híres Dózsa-rézkarcsorozat következett, a hozzá kapcsolható főiskolai természet- és alaktanulmányokkal, a Hamlet-sorozat néhány lapja, fametszetek, fázisnyomatok.

Arra a kiállításra igaz a múltidéző jelző – Madár Mária kurátor el is mondta Miskolcon: Kondor Béla művészete még a képzőművészeti egyetemisták körében sem teljesen ismert, így a fontos művek bemutatása legalább annyira szólhat a szakmai közönségnek, mint a galérialátogatóknak. A monotípiaválogatással kapcsolatban az előbb a reveláció kifejezését használta – a saját élmény vezette a kiállítás megrendezésében?

A Miskolcon rendelkezésre álló kiállítási tér leginkább a papíralapú és grafikai jellegű művek bemutatására alkalmas, talán erre is tervezték. Nagyon kevés festményt lehet itt jól elhelyezni. A tér tehát az egyik figyelembe veendő korlát, ezen belül kell kitalálni, hogy mi legyen a kiállítás tárgya. A tudatomban, mint bizonyára sok nézőében, Kondor Béla elsősorban grafikusként él: rézkarcoló. Hiszen mindenekelőtt annak a teljesítményének köszönhetően lett jelentős és elismert, amit ezen a területen ért el. A monotípiában máshogyan alkotott. Nyilván a más technika mint eszköz miatt is. Ezek színes lapok. Expresszív munkák. Ugyanaz a kifejező erő, mint a rézkarcok esetében, de elüt attól, ami Kondor Béla ismert munkáit jellemzi. Nem lettem Kondor-kutató, a tanulmányaim csak kis mértékben terjedtek ki a munkásságára. Próbáltam valahogy megragadni a létrehozandó kiállítás tárgyát. Az impresszióm volt az első fonál: a műfaji-technikai megközelítés, hogy legyen ez egy monotípiakiállítás. Ez lehetne a válogatás alapja.

Ebben a válogatásban meghatározó részt képvisel a Valaki önarcképe, az annak idején a Velencei Biennálén is bemutatott sorozat.

Kondor talán leghíresebb monotípiáiról van szó. Erről a sorozatról már korábban is volt tudomásom – az életműben fontos műcsoport, bizonyos értelemben választóvonal a magyar grafikatörténetben, ahogy Marosvölgyi Gábor művészettörténész fogalmazott a miskolci megnyitón.

A szakirodalom megjegyzi, hogy a monotípia a grafika és a festészet határmezsgyéje. Lehet tudni, miért volt ez a technika fontos Kondor Béla számára, miközben a témáit akár meg is festhette vagy rajzolhatta volna?

Úgy gondolom, talán először mint grafikus nyúlt ehhez a technikához. A rézkarccal és a többi grafikai technikával szemben a színnel való kísérletezésre nagyon jó eszköz a monotípia. Gyorsabb, mint a festés, a rézkarckészítésnél pedig sokkal gyorsabb.

Ki a valaki, és mennyire szó szerint értendő az önarckép? A műfaji megközelítés a fontos a festő számára, vagy az önreflexió, önmaga keresése?

Arcokat, fejeket láthatunk a Valaki önarcképe sorozat lapjain, több esetben más motívumokat is. Kondor a festészetben is számos önarckép jellegű művet alkotott. Ezeket és a Valaki önarcképeit nem direkt önarcképeknek tekintem, számomra legalábbis a maszk jellegük tűnik fel. A legjelentősebb művészek esetében a leginkább feltűnő, hogy a műveik akkor is önarcképi jellegűek és értékűek, amikor még csak arcot sem ábrázolnak. Számomra egyébként nem a Valaki önarcképe sorozat problémája a hangsúlyos ezen a kiállításon – csak néhány darab szerepel belőle itt, nem a teljes sorozat –, hanem az 1972-es Dózsa-sorozat és a Veronika kendője sorozat képei. Ezeknél maradva: érzékelhető, hogy az önarcképalkotást Kondor Béla sok esetben úgy foghatta fel – vagy úgy közelíthetnénk meg őt –, mintha bizonyos egyetemesebb jelentőségű típusokkal, karakterekkel, attitűdökkel próbált volna meg azonosulni. Dózsa alakja, aki egyfajta vértanúként él a történelmi emlékezetben, például ilyen, a kondori művészetben fontos téma, amely a művészi pályafutását is keretezi: ott van az 1956-os diplomamunkában és élete utolsó évében, 1972-ben is készített Dózsa-sorozatot. Krisztus személye, a teljes áldozatvállalás megtestesítője, ugyancsak alapvető és fontos vonatkoztatási pont Kondor művészetében.

Saját személyiséget konstruált magának? Vagy erősen énközpontú művészet az övé, amelyben sokféle alkotói azonosulással jelenik meg: Dózsa és a Messiás?

A Valaki önarcképe sorozat tág kereteket hagy az értelmezés számára. Felfogható úgy is, hogy a témája valójában nem az emberi arc, hanem inkább az alkotás maga. Vagyis: Kondor Béla nem annyira a saját arcát kereste, vagy csak nagyon áttételesen, méghozzá az alkotás analízisén keresztül.

Amiket látunk: önálló értékű műalkotások vagy részei valami nagyobb egésznek, és a lapok együttesen képviselik a művészi értéket?

Ennek és annak is adott a lehetősége. Láthatunk olyan monotípiát, amely önálló műalkotás, ugyanakkor sorozatba is illeszkedik. Ilyen a Veronika kendője 2. című munkája – szerintem ez a kiállítás egyik fő képe. Nyilván készített Kondor Béla tanulmányjellegű monotípiákat is. Ez a technika kiváltképpen alkalmas a kísérletezésre, ugyanazzal a motívummal, a variálható klisékkel különböző hangulati minőségű képek készíthetők.

Mit láthattak Kondor Béla monotípiáiban a képzőművészetre figyelő saját kortársai?

1967 januárjában nyílt meg az a kiállítás, ahol Kondor Béla először mutatta be a Valaki önarcképe sorozat addig elkészült monotípiáit. A kortársak fordulatot véltek felfedezni alkotói törekvésében, de eleinte nem tartották kiforrott műcsoportnak: új képi-grafikai nyelv megteremtésére irányuló kísérletként tekintettek rá. Az egyébként kedvező fogadtatás annak is szólt, hogy ezek a művek elütöttek a Kondor Béla alkotásaitól megszokott nagyon drámai hangvételtől.

Kiegészíti-e valami új részlettel az eddig ismert Kondor-képet ez a kiállítás?

A kiállítás előkészítése közben olvastam el Hans Belting Az arc története című művét, amelyben a szerző főleg az újkortól a jelenkorig tartóan példákkal vizsgálja az arcábrázolás históriáját. Megközelítése erősen antropológiai szempontú. E könyv megállapításai különösen motiváltak, hogy elgondolkozzak a Kondor művészetében kifejeződő emberképről, a kondori arcábrázolások helyzetéről. Ettől függetlenül pedig egyszerűen abban bízom, hogy a látogatóknak emlékezetes, igényes esztétikai élményt képes nyújtani a jelenlegi kiállítás.

Milyen további megközelítéseket kínál a Kondor-életmű? Mi az, amire kiterjedhetne még a figyelem?

Van arra törekvés, a művészettörténészek részéről, hogy minél inkább annak a korszaknak a kontextusában helyezzék el Kondor munkásságát, amelyben alkotott. Vagyis, félretennék a legendát, ami már életében kezdett kialakulni körülötte, és aminek az alapján a halála után továbbépült a kultusza. Érdemes lehet jobban feltárni a kapcsolódási pontokat Kondor Béla és más korabeli művészek munkássága között. Például, hogy voltak követői, de valójában iskolateremtőnek tekinthető-e. Ugyanígy tovább részletezhető, hogyan kapcsolódik Kondor Béla művészete a régi korokéhoz, amelyekből merített. Hangsúlyozom, nem teljesen feldolgozatlan területek ezek: a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány legutóbbi Kondor-kiállításához kapcsolódva 2017-ben készült egy alapos tanulmánykötet, részben ezeknek a kérdéseknek is teret szánva.

Bujdos Attila

A monotípia a festészet és a grafika határmezsgyéjén található képzőművészeti technika. Egyedi nyomat: lényege, hogy egy fémlemezre készült festményt lenyomatnak.

Valaki önarcképe – Kondor Béla monotípiái

A Miskolci Galéria kiállítása

Kurátor: Barkóczi Ákos

A tárlat 2019. június 8-ig látogatható, keddtől szombatig, reggel 9-től délután 5 óráig.

Kondor Béla (Budapest, 1931–1972)

Kétszeres Munkácsy-díjas, posztumusz Kossuth-díjas magyar festőművész, grafikus, költő. Sokoldalú személyiségként a grafika és a festészet mellett verset és prózát is írt, a fényképezésben új utakat keresett, játszott orgonán, zongorán és régi hangszereken is.

