Tabutéma még a test és a szexualitás

Az általános iskolások esetében a tantervben is szerepel a felvilágosítás. Biológiaórán kitérnek a szaporodó szervek működésére, beszélnek a petesejtektől, a spermiumokról, és tudományos választ kapnak a testükön tapasztalt változásokra is, ám ez nem elég, a felnőtté válás folyamatában a legnagyobb támaszt a szülő nyújthatja, de a lelkiismeretes, népszerű tanárok is válhatnak afféle pótanyukává/-apukává. Ráadásul minden intézménybe eljutnak a védőnők, akik külön előadás-sorozatot szoktak szentelni ennek a létfontosságú kérdésnek. A középiskolát kezdő diákoknál ideális esetben már megvannak az alapok. Tisztában vannak testük működésével, megfelelő szexuális felvilágosításban részesültek és az osztályfőnöküknek leginkább a személyiségük kibontakozását kell óvatosan megtámogatni a háttérből. Ám a valóságban mindez nem ilyen egyszerű.

Hátrányos helyzet

– Sajnos egyre több a hátrányos helyzetű fiatal, akik gyakran nem csupán anyagi szempontból rendelkeznek szűkös lehetőségekkel, nehéz családi háttérrel. Érzelmi támaszuk sincs, pedig a nevelésben a szülőé a legfontosabb szerep. Azoknak a fiatal lányoknak jóval könnyebb feldolgozniuk a felnőtté válást, nemi érést, akik bátran fordulhatnak a kínos kérdésekkel édesanyjukhoz, ám akadnak olyan tanítványok is, akik árvák vagy intézetben nevelkedtek, esetükben meg kell próbálnia a pedagógusnak legalább picit kitölteni ezt a hiányt, ezt az űrt, és meg kell adni a tinédzsernek a törődést és a figyelmet – magyarázza Paszternák Ténia pedagógus. Ténia a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolában tanít, egyengeti osztálya sorsát, és bármilyen nehézségből igyekszik kiutat mutatni a hozzá bizalommal forduló tizenéves lányoknak és fiúknak.

Tabutémák

– Megtisztelő számomra, hogy megbíznak bennem a gyerekek. A legnagyobb gond az, ha a felcseperedő fiatal közelében nincs olyan felnőtt, akivel őszintén beszélhetnének a nemi érésről, szexualitásról, párválasztásról, családalapításról. Sajnos több családban még a 21. században is tabunak számítanak ezek a témák. Annak érdekében, hogy megelőzzük a nemkívánt terhességeket, megakadályozzuk a nemi betegségek terjedését, beszél­ni kell ezekről a témákról. Nemcsak a hátrányos helyzetű, hanem a jobb egzisztenciával bíró családokban is megesik, hogy szégyell kérdezni a gyerek, és ez nem vezet jóra, hiszen ha tizenévesen bekövetkezik a nemkívánt terhesség, akár megtartja a kislány, akár nem, életre szóló traumát jelenthet. Minden szülőnek azt tanácsolom, hogy legyen gyermeke legjobb barátja, legfőbb bizalmasa. El kell érni azt, hogy megnyíljon a szülőnek a gyermek, merjen kérdezni, és ne féljen a retorzióktól – javasolja a pedagógus, aki úgy látja, a nemi érésről és a gyermekvállalásról a biológiai hátteret már tudják a 14 évesek, ám mentálisan többségük éretlen.

– A középiskolában még módunk van csiszolni, formálni, felkészíteni az életre a tanulókat. Sokszor ilyenkor pótoljuk a hiányosságokat.

Sokan félnek a szülőktől

– Több barátnőm feszeng, nem meri otthon felvállalni a párkapcsolatát. Barátoktól és az internetről gyűjtenek információt az igazán intim ügyekről. Nekem szerencsém van, édesanyám mindig, mindenben mellettem van, és még a nővérem is anyáskodik felettem – sorolja a 19 éves Hajdú Rita, aki jelenleg segédápolóként dolgozik, és mellette gyermekgondozónak tanul.

– Engem felvilágosítottak a szüleim, kilencedikes koromban már mindent tudtam, de a biológiai hátteret az iskolában értettem meg. A szülőknek nem lenne szabad leszidni és bántani a gyerekeket, mert ha félnek a megtorlástól, nem lesznek őszinték. A serdülőknek pedig azt tanácsolom, hogy keressék fel az iskolai pszichológust, ha felnőttel akarnak beszélni a gondjaikról – tette hozzá a fiatal lány.

Nekifutottam, megpróbáltam felvilágosítani a gyerekeket, de kinevettek. A nagyfiam megelőzött, kioktatta a két húgát is. Ez a generáció sokkal többet tud, mint mi anno. Rengeteg információ zúdul napjainkban a serdülőkre – érvelt a háromgyermekes édesanya, Borossné Kiss Nóra.

Juhári Andrea

Magdi nénit a férje világosította fel

A 85 éves Magdi néninek két unokája és három dédunokája van. Ő a fiúnak és a lánynak is sokat beszélt a felnőtté válás folyamatáról, mert neki nem segített ezekben a nehéz ügyekben senki sem, és férje oktatta ki fiatalasszony korában.

– Ezt az iskolában tanítani kell, mert nem jó tudatlannak lenni. Tizenévesen, amikor megjött a menstruációm, megrémültem, kerestem magamon a vágást, a sebet, nem értettem, mi történik velem. A bátyám volt mellettem, ő avatott be, ő mondta el, hogy ez vár rám minden egyes hónapban. Hamar, 18 évesen házasodtam, árva voltam, alig vártam, hogy saját családom legyen. Nőtt a hasam az első lányom miatt, és az uramat kérdezgettem, ő készített fel a szülésre – idézte fel ifjúságát a dédnagymama. – Szégyelltem, hogy nem tudok semmit, az uram meg kacagott, neki imponált a butaságom, mely tükrözte, senki mással nem volt dolgom korábban. Szűzen házasodtam, de ma már más világban élünk, és nekünk el kell fogadnunk ezt, és persze mindent meg kell tennünk az utódainkért – magyarázta az idős asszony.

