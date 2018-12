Szűz fiú és agresszív apa

Három nagyon különböző szerepben láthatják a nézők az idei évadban Rózsa Krisztiánt. A Miskolci Nemzeti Színház színművésze harmadik éve tagja a teátrumnak – sikert aratott például a Marica grófnő komikus Zsupánjaként vagy Cliff szerepében a Kabaréban – és az idei évaddal is elégedett, jó döntés volt, jegyzi meg, hogy annak idején Miskolcra szerződött. Fontos és sokféle szerepben mutatkozhat be, a társulat pedig csodálatos.

Igazi jutalomjáték

Elsőként a Lear halála című kamaradarabban lépett színre az évadban, a művet Keszégh László rendezte és mindössze kétszereplős, Harsányi Attilával játsszák.

– Korábban, a k2 Színház tagjaként felmerült, hogy mindenkinek legyen egy monodrámája, de akkor az nem jött össze. Nagyon örültem, hogy gondoltak rám ennél az előadásnál, igazi műhelymunka volt, jutalomjáték – mondja. Megjegyzi, kettőjükre írták a darabot, hasonló karakterek – mintha Krisztián Harsányi Attila fiatalabb énje lenne, gyakran össze is keverik őket – emellett barátok, jó dolog, ahogy egymásra utalva építik fel estéről estére az előadást.

– A próbafolyamat során jöttem rá, hogy mekkora megfelelési kényszer van bennem, szorongtam, féltem, idő kellett, hogy feloldódjak. Azt hittem, ez az érzés hiányzik belőlem, ennél bátrabb vagyok – árulja el.

Ezzel a megfelelési kényszerrel dolgozik most is, az Ünnep című drámát próbálják (David Eldrige darabja, bemutató 2019. január 25., Kamaraszínház), amelyben egy olyan fiút játszik, aki az apjának akar megfelelni.

Zenés műfajban

– Komoly ügyről van szó, pedofíliáról – mondja, és megtudjuk, külön öröm, hogy együtt játszhat benne Gáspár Tiborral, aki egyébként az idei harmadik bemutatójában, a Hello, Dolly!-ban is a partnere.

– Szeretem Cornelius Hack szerepét is. Alapvetően prózai színész vagyok, viszont itt énekelni kell igen nehéz dalokat, de Szitás Mariann énektanárom segítségével ez is egyre jobban megy. Szerencsére a zenés műfajban is egyre többször gondolkodnak bennem.

Rózsa Krisztián hangsúlyozza, a változatos karakterekre, a sokszínűségre jó példa az említett három előadásbeli szerepe, a Lear halálában Attila „tudata”, őt szembesíti folyamatosan, A Helló Dolly!-ban egy olyan fiatalembert játszik, aki soha nem találkozott még nővel, de kapcsolatot szeretne építeni, az Ünnepben pedig egy agresszív apuka – élete első apaszerepe – aki veri a feleségét.

Az évadban még Shakespeare művében, a Velencei kalmárban láthatjuk majd Mohácsi János rendezésében.

– Imádok Mohával dolgozni, izgatottan várom a próbafolyamatot – beszél a jövő évi tervekről.

HM

